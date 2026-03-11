Trezeguet, exfutbolista, recomienda el fichaje de Lewandowski por la Juventus: "Si surgiera la oportunidad, yo mismo lo llevaría a Turín"

El exjugador ha hablado de la opción de que el polaco, que acaba contrato a final de temporada, salga del Barcelona este verano y firme con el equipo de la Serie A, consciente del nivel que mantiene pese a sus 37 años

El futuro de Lewandowski sigue siendo una de las principales dudas en el Barcelona. De su continuidad depende que la dirección deportiva acelere una posible operación de cara a la parcela ofensiva. Mientras tanto, el jugador de 37 años sigue disputando los colores azulgranas en su cuarta temporada en la Ciudad Condal. Por otro lado, David Trezeguet, exfutbolista, ha querido alabar el momento de forma del polaco, al mismo tiempo que ha recomendar su fichaje por la Juventus, pese a la presencia de Vlahahovic en el equipo italiano, que también acaba contrato a final de esta campaña.

Trezeguet analiza la opción de que Lewandowski recale en la Serie A

David Trezeguet ha concedido una entrevista, a La Gazzetta dello Sport, donde ha hablado de diferentes temas que acontecen, principalmente, a la Juventus. Uno de ellos es la posibilidad de que el equipo italiano refuerce su parcela ofensiva, irrumpiendo un nombre con fuerza como es el de Robert Lewandowski. El delantero del Barcelona acaba contrato en junio y no parece que haya una decisión tomada hasta el momento sobre su futuro. Por ello, el exjugador y actual directivo de River Plate ha querido valorar la opción de que el polaco llegue a la Serie: "No voy a entrar si la Juve debe renovar o no a Vlahovic, estoy centrado en River Plate. Yo ficharía a Lewandowski gratis, incluso con 37 años, es de otra categoría, uno de los últimos nueve jugadores de verdad junto a Haaland".

En este sentido, Trezeguet alabó el actual momento que atraviesa Lewandowski, pese a los 37 años que tiene el polaco: "Puede que Lewandowski ya no tenga el físico de antes, pero a pesar de no jugar con regularidad, marcó 14 goles en el Barcelona: es fuerte e inteligente. Lewandowski llegaría a la Juve sabiendo de dónde viene y lo que se espera de él: goles. Si surgiera la oportunidad, yo mismo lo llevaría a Turín". De esta manera, el delantero del conjunto de Hansi Flick podría estar ante sus últimos meses en el equipo azulgrana, del que se podría despedir en junio, cuando su contrato pone punto final.

Trezeguet analiza a la actual Juventus y Vlahhovic

Por otro lado, Trezeguet analizó el momento actual de la Juventus, que es sexta en la clasificación de la Serie A con 50 puntos, además de destacar la situación de algunos jugadores: "Yo también esperaba más de Vlahovic. Se lesionó este año, pero está en su quinta temporada en Turín y aún no estamos seguros de si realmente es un jugador de la Juve. Era súper optimista con Dusan cuando llegó de la Fiorentina. En parte porque es serbio y recordaba a Kovacevic, una auténtica bestia en el campo. Y en parte porque Vlahovic es rápido, físico, con buena técnica y marcó muchos goles en Florencia. Pero la camiseta de la Juve es diferente. Si todavía se habla de Vlahovic como un jugador prometedor, algo falla". Por último, el exjugador afirmó que "la historia de la Juventus no cambia. A los delanteros se les pide marcar goles para ganar. Y al club se le pide ganar el Scudetto, que por una razón u otra lleva ausente seis años. Demasiados".