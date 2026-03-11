Así quedó la ida de octavos de final de la Champions League: el PSG no falla, el Bodo Glimt lo vuelve a hacer y el Arsenal se salva sobre la bocina

Además de la contundente victoria del Real Madrid, la ida de los octavos se completaron con el contundente triunfo del actual campeón sobre el Chelsea y otra nueva victoria del sorprendente Bodo Glimt en su campo. Por su parte, los de Arteta se la jugarán en la vuelta frente al Bayer Leverkusen

La ida de los octavos de final de la Champions se cerró este miércoles con una contundente victoria del Real Madrid sobre el Manchester City en el Santiago Bernabéu y otro triunfo del sorprendente Bodo Glimt ante el Sporting de Portugal. Sin lugar a dudas, los noruegos están siendo el gran equipo revelación del torneo, tras dejar ya en la cuneta al Inter de Milán en la eliminatoria anterior. Además, el PSG, actual campeón, superó en su campo al Chelsea, firmando tablas el Arsenal en su visita al Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal: Havertz salva de penalti a los 'Gunners'

La jornada de este miércoles se abrió con un empate a uno entre Bayer Leverkusen y Arsenal que lo deja todo abierto para el choque de vuelta en Londres. La mejor ocasión en la primera mitad la tuvo el cuadro inglés con un remate de Gabriel Martinelli en el minuto 20 que se estrelló contra la escuadra. Pero el segundo tiempo empezó con un cabezazo de Terrier que acabó en a saque de esquina. Grimaldo se encargó de sacarlo y puso el balón en el segundo palo, donde apareció Robert Andrich para batir a David Raya de cabeza y poner en ventaja a los alemanes.

Se lanzaron con todo los 'Gunners' en busca del gol ante un conjunto local que supo resistir. Pero cuando todo parecía encaminado hacia la victoria germana, en el minuto 87 llegó un penalti a favor del Arsenal por un contacto mínimo de Tillmann sobre Mandueke. Kai Havertz, que jugó diez años en el Bayer Leverkusen, donde inició su carrera, asumió el lanzamiento y logró el empate final.

Bodo Glimt 3-0 Sporting Portugal: Quiere seguir haciendo historia

En el Círculo Polar Ártico comienzan a acostumbrarse a las grandes noches europeas. Su equipo, el Bodo Glimt, ya fue capaz de lograr una histórica clasificación para los octavos de final tras ganarle los dos partidos de la ronda intermedia al Inter de Milán, subcampeón de la pasada edición. Y en esta ocasión fue el Sporting de Portugal el encargado de morder el polvo en tierras nórdicas.

El equipo dirigido por Kjetil Knutsen apenas sufrió algo al inicio del choque y sustentó su triunfo en un primer tiempo en el que se hizo con el dominio, apoyándose en la creatividad de Berg para adueñarse del encuentro y llegar con peligro sobre el área rival. Con todo, se benefició de un dudoso penalti de Vagiannidis pasada la media hora que Fet transformó al engañar a Rui Silva, llegando el segundo al filo del descanso tras una gran definición de Blomberg. Ya en la segunda mitad llegó el definitivo 3-0 tras un jugadón de Hauge, cuyo pase al área pequeña fue empujado por Hogh.

PSG 5-2 Chelsea: Arrebato final del campeón

En una de las eliminatorias estrella de octavos, PSG y Chelsea firmaron un partido repleto de alternativas que acabó con el Parque de los Príncipes celebrando un holgado triunfo. Así, el primer mazazo para los ingleses llegó pronto, a los 10 minutos. Dembélé puso un centro al segundo palo, Joao Neves la dejó de cabeza atrás y Barcola la puso en la escuadra tras controlar con el pecho.

Poco después tuvo Dembélé el segundo con un disparo al poste. Pero lo que llegó antes de la media hora fue el empate merced un disparo cruzado de Malo Gusto que llegó a tocar Safonov, sin poder evitar el gol. Antes del descanso, Palmer estuvo cerca del 1-2 con un chut a quemarropa desde el interior del área. Pero el PSG montó el contragolpe tras el rechace de su portero y Dembélé se la jugó en uno dos para dos para hacer el 2-1. Una ventaja de nuevo igualada en el minuto 58 por el Chelsea gracias a un centro de Doué, que la puso al punto de penalti para que llegue Enzo fusilara a placer.

Ya en el 74, el conjunto francés aprovechó un regalo de Jorgensen en la salida para hacer el 3-2. Barcola robó, se la cedió a Kvaratskhelia y este Vitinha, que controló y tiró una preciosa vaselina para superar al meta. Pero aún restaba por llegar la traca final gracias a Kvaratskhelia. Primero, el georgiano se sacó un latigazo al palo largo en el 86' y ya en la prolongación cerró el marcador en una contra.

Real Madrid 3-0: Manchester City: Valverde quiere otra ronda

En una verdadera prueba de fuego, el Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, los tres en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42. Una renta para el Real Madrid que pudo ser mayor, pero el italiano Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.

Pep Guardiola se equivocó en su planteamiento, al querer salir a matar al conjunto blanco en lugar de controlar el partido. Ahora el técnico catalán tiene una semana para tratar de darle la vuelta a una eliminatoria que se le ha puesto muy en contra a su equipo.