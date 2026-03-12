Celta - Lyon: Alineación probable, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de ida en los octavos de final de la Europa League

Comienza el camino de las eliminatorias para RC Celta de Vigo y Olympique de Lyon en la Europa League. Para el partido de ida en los octavos de final, ambos equipos contarán con varias bajas que obligarán a Giráldez y Fonseca a variar los onces iniciales

El Celta, que pasó el corte de los ‘playoffs’ para entrar en los octavos de final de la Europa League, recibe a un poderoso Olympique de Lyon en el partido de ida de la eliminatoria. Con numerosas bajas entres los dos equipos, Claudio Giráldez, técnico celeste, y Paulo Fonseca, entrenador de ‘los chicos’, tendrán que varias algunas piezas en sus esquemas.

Problemas de última hora para Giráldez

El técnico del Celta, que ya conocía las bajas de Pablo Durán y Fer López, tampoco podrá contar con Migueza, que cumple sanción. A estas tres ausencias de peso se les ha unido una de última hora, Miguél Román.

El centrocampista gallego sufrió una una fractura en la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo en un entrenamiento, siendo baja hasta final de temporada, salvo sorpresa. Así, Matías Vecino es el favorito para acompañar a Ilaix Moriba en la sala de máquinas.

Muchas bajas que no afectan al once de Fonseca

El técnico portugués del Lyon cuenta con varias ausencias por lesión. Ernest Nuamah, Rachid Ghezza, Afonso Moreira, Pavel Šulc, Ruben Kluivert y Ainsley Maitland-Niles completan la lista de bajas en ‘los chicos’.

Aun así, el equipo sigue manteniendo una estructura firme sobre once jugadores, donde destacan Greif, en la portería, Niakhaté, en el zaga, Tolisso, como líder del mediocampo, y Yaremchuk, como referencia ofensiva. Veremos si Endrick, cedido por el Real Madrid, irrumpe entre los titulares o servirá como un peligroso revulsivo.

Alineaciones probables del Celta - Lyon en los octavos de final de la Europa League

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Moriba, Vecino, Rueda; Jutglà, Iglesias, Swedberg.

Olympique de Lyon: Greif; Hateboer, Niakhaté, Clinton Mata, Nicolás Tagliafico; Tyler Morton; Tessmann, Tolisso, Abner, Nartey; Yaremchuk.

Celta - Lyon: fecha y horario del partido de octavos de final de la Europa League

La eliminatoria de octavos de final de la Europa League entre RC Celta de Vigo y Olympique de Lyon está programada para el jueves 12 de marzo a partir de las 21.00 horas. El partido de ida tendrá lugar en el Estadio de Balaídos, feudo celeste con capacidad para más de 24.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de ida en los octavos de final de la Europa League entre RC Celta de Vigo y Olympique de Lyon?

El Celta - Lyon de octavos de final de la Europa League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 8, accesible mediante suscripción.

¿Cómo seguir online el Celta - Lyon, encuentro de octavos de final de la Europa League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Celta - Lyon de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio de Balaídos. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.