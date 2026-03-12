La agente de Haaland responde a los rumores: “No ha habido ningún contacto con el Barcelona”

La agente de Erling Haaland rompe el silencio y desmiente cualquier contacto con el FC Barcelona sobre un posible traspaso del delantero del Manchester City

Las especulaciones sobre el futuro de Erling Haaland han vuelto a ocupar titulares en el fútbol europeo. En las últimas horas, varios medios españoles aseguraron que el Manchester City habría mantenido conversaciones con personas vinculadas a la candidatura presidencial del FC Barcelona para tratar un posible movimiento del delantero noruego en el futuro. Sin embargo, la representante del jugador, Rafaela Pimenta, ha salido al paso para desmentir categóricamente esas informaciones.

Según esas publicaciones, el empresario y candidato a la presidencia azulgrana Víctor Font estaría intentando asegurar una opción preferente de compra sobre el atacante del City. La idea sería que el Barcelona tuviera prioridad en caso de que el futbolista decidiera abandonar el club inglés en los próximos años.

Reunión en Madrid que alimentó los rumores

La polémica surgió después de que el diario SPORT informara de un encuentro celebrado en Madrid entre representantes del entorno de Víctor Font y directivos del Manchester City. En concreto, Carles Planchart y Xavier Aguilar fueron vistos en el hotel de concentración del equipo inglés.

De acuerdo con esas informaciones, ambos se habrían reunido con el director ejecutivo del club, Ferran Soriano, y con el director deportivo Hugo Viana. El supuesto objetivo de la reunión era negociar una futura prioridad de fichaje por Haaland, lo que permitiría al Barcelona adelantarse a clubes como el Real Madrid si el delantero estuviera disponible en el mercado.

El City se encontraba en la capital española para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid. El encuentro terminó con una dura derrota para los ingleses por 3-0, marcada por un espectacular hat-trick de Federico Valverde en apenas 22 minutos.

La agente del delantero responde con firmeza

Ante el revuelo generado por estas informaciones, Rafaela Pimenta decidió aclarar la situación en declaraciones al programa El Chiringuito. La agente del futbolista fue tajante al asegurar que no ha existido ningún contacto entre el entorno de Haaland y el club catalán.

“Siempre hemos mostrado respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún tipo de conversación ni con el jugador ni con su equipo de representación sobre un posible traspaso”, explicó.

Pimenta también quiso remarcar que el delantero está plenamente centrado en su etapa en el Manchester City y que la situación contractual del futbolista refuerza esa estabilidad.

Un contrato a largo plazo que frena las especulaciones

Otro factor que reduce las posibilidades de un traspaso inmediato es el contrato de larga duración que Haaland firmó recientemente con el conjunto inglés. El acuerdo vincula al goleador noruego con el club hasta 2034, lo que deja claro el compromiso entre ambas partes.

Según su representante, el jugador se siente muy satisfecho con su presente en Manchester, donde continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo. Por ello, en este momento no existe ninguna negociación abierta relacionada con su futuro.

El nombre de Haaland, protagonista en la campaña electoral del Barça

A pesar de las negativas, el nombre del delantero sigue siendo un tema recurrente en la campaña electoral del Barcelona. Tanto Joan Laporta como Víctor Font han utilizado en distintas ocasiones la posibilidad de fichar a grandes estrellas para reforzar sus proyectos deportivos y seducir a los socios del club.

Haaland lleva años en la agenda azulgrana y es considerado uno de los delanteros más atractivos del mercado internacional. Su potencia física, su capacidad goleadora y su impacto mediático lo convierten en una figura que cualquier equipo querría incorporar.

No obstante, con un contrato vigente por casi una década y un papel central en el Manchester City, todo apunta a que el futuro inmediato del atacante seguirá ligado al club inglés, mientras el Barcelona continúa soñando con su fichaje para algún momento del futuro.