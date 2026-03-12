Oficial: Julia Torres, traspasada al Barcelona por una cantidad de récord

Nunca se había pagado tanto en una compraventa entre dos clubes españoles que por la central internacional sub 20 de tan sólo 17 años de edad

Sevilla FC y FC Barcelona han hecho oficial este jueves el traspaso de la canterana nervionense Julia Torres, de apenas 17 años, a la disciplina culé, donde firmará un contrato de tres temporadas, partiendo con ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo. La central de Montequinto, en la dinámica del primer equipo blanquirrojo desde la campaña pasada (cuando debutó contra el RCD Espanyol en casa), acabará la actual cedida a las órdenes de David Losada, cambiando de aires en verano tras seguir sumando en casa.

De momento, acumula ocho encuentros con las mayores, dos de ellos como titular. Internacional española sub 17 (jugó el Mundial de la categoría con la 'Rojita'), sub 19 y sub 20 (tres categorías por encima de su edad), se formó en el CD SAM-CAM Dos Hermanas antes de 'mudarse' a la Carretera de Utrera, donde acababa de rubricar su primera vinculación como profesional hasta el 30 de junio de 2027 que ya no agotará.

Una operación cifrada en 300.000 euros fijos más variables

Aunque no han trascendido cifras oficiales, el Sevilla FC ya explica en su comunicado que el traspaso de Julia Torres al FC Barcelona Femení "supondrá una operación muy satisfactoria en términos económicos para entidad blanquirroja". Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, serán 300.000 euros fijos más una cantidad menor en variables, lo que bate el récord vigente de una compraventa entre entidades españolas en la Liga F. Un montante que, aparte de bonus ocultos como la posibilidad de reactivar el puente aéreo con la Ciudad Condal en el capítulo de cesiones, prácticamente cubre la cuarta parte de la partida presupuestaria destinada a la sección femenina en Nervión.

El London City Lionesses se queda con las ganas

La antigua sección femenina del Milwall se refundó como London City Lionesses en 2019, un proyecto pujante que alcanzó en 2025 la elite del fútbol inglés, la Women's Super League. Adiestradas desde el pasado mes de enero de 2026 por el español Eder Maestre tras su mal inicio de campeonato, el club inglés había presentado una oferta muy importante por Julia Torres, que llamó la atención igualmente en otras entidades españolas y extranjeras.

Por dinero no iba a ser, puesto que las londinenses, con la ex sevillista Lucía Corrales (en la foto) en sus filas, batieron el récord mundial de un traspaso femenino al pagar para este debut en la elite 1,65 millones de euros por la mediapunta franco-congoleña Grace Geyoro, aunque la nervionense se decanta por el Barça.