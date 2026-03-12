El Sevilla FC encadena dos días seguidos recibiendo buenas noticias en los entrenamientos previos a la visita al FC Barcelona

La semana había comenzado con una catarata de contratiempos en el conjunto nervionense: Neal Maupay y Rubén Vargas se caen de la convocatoria por sorpresa, César Azpilicueta tiene que pedir el cambio tras notar un pinchazo muscular, parte médico de Kike Salas...

La plantilla del Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este jueves, en la tercera y antepenúltima sesión de la semana para preparar el encuentro del próximo domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona, en la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Para este complicadísimo encuentro, el técnico Matías Almeyda lleva dos días recibiendo buenas noticias en lo referente a la enfermería nervionense, después de haber empezado la semana con una avalancha de contratiempos.

Azpilicueta y Maupay se ejercitan con el grupo por segunda sesión consecutiva

En los minutos abiertos a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios se ha visto ejercitarse con aparente normalidad junto al resto del grupo tanto a César Azpilicueta, quien pidió el cambio en el partido del pasado domingo ante el Rayo Vallecano por unas molestias en los isquiotibiales, como a Neal Maupay, que se ha perdido los dos últimos encuentros ligueros del Sevilla FC por culpa de un edema muscular. Ambos se reincorporaron al trabajo en la sesión del miércoles y se han mantenido integrados en dinámica colectiva durante la mañana de este jueves.

Asimismo, Rubén Vargas ha sumado un nuevo día de trabajo con sus compañeros después de convertirse el domingo en uno de los dos descartes por decisión técnica de su primera convocatoria en casi dos meses. Quitando los 8 minutos que disputó en el choque del 12 de enero ante el RC Celta de Vigo, el internacional suizo no juega desde el 24 de noviembre y en teoría tendrá minutos en Barcelona para probarse e ir ganando tanto confianza como ritmo de competición. El otro alta para la Ciudad Condal será Gabriel Suazo, una vez cumplido su castigo disciplinario, y no hay más sancionados esta semana por primera vez desde mediados de febrero.

Kike Salas, Peque y Marcao son las tres bajas por lesión en el Sevilla para visitar al Barça

De este modo, a falta todavía de completar los dos últimos entrenamientos antes de viajar hasta tierras catalanas, 'sólo' se cuentan tres ausencias confirmadas por lesión en el Sevilla FC. La más novedosa es la de Kike Salas, después de que las pruebas a las que el central fue sometido este pasado martes detectasen que sufre "una lesión moderada en el gemelo de su pierna izquierda" que le obligará a perder uno o dos encuentros.

De este modo, el central canterano se une a los también convalecientes Gerard Fernández 'Peque', quien sufrió a inicios de la semana pasada una rotura de ligamentos en el tobillo zurdo que le tendrá parado durante al menos un mes, y Marcao Teixeira, quien después de ser operado a finales del pasado mes de enero de una rotura en el escafoides de su pie izquierdo consta como baja de larga duración al menos hasta el mes de mayo.

El Sevilla FC volverá a ejercitarse en sesión matinal en las instalaciones deportivas que tiene en la carretera de Utrera durante los dos próximos días (a partir de las 10:00 horas, en ambos casos). El viernes, justo después de la práctica, Matías Almeyda pasará por sala de prensa para analizar la previa del encuentro ante el Barcelona fijado para las 16:15 horas de este próximo domingo. El sábado, tras el quinto y último entrenamiento, el técnico argentino anunciará la lista con los futbolistas convocados que viajarán esa misma tarde en vuelo chárter con el deseo de volver de Catalunya manteniendo la condición de invicto que ostentan desde hace cinco jornadas -dos victorias y tres empates-.