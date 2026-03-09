El Sevilla retoma los entrenamientos pendiente del estado físico de Rubén Vargas, Azpilicueta y Maupay

El delantero francés se cayó por sorpresa de una convocatoria en la que también acabó siendo descartado el extremo suizo, quien vio desde la grada en el encuentro ante el Rayo Vallecano que dejó el enésimo problema muscular del defensor navarro

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este lunes después de sumar el domingo un nuevo empate ante el Rayo Vallecano (1-1). Matías Almeyda ha dirigido una sesión que se ha desarrollado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, previa a una jornada de descanso este próximo martes antes de regresar a los entrenamientos en la mañana del miércoles para avanzar en la preparación del complicado encuentro del próximo domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Para esta cita, el técnico argentino volverá a estar pendiente del estado físico de tres piezas importantes que arratran diversas molestias: César Azpilicueta, Rubén Vargas y Neal Maupay.

Rubén Vargas trabaja con el grupo en la vuelta al trabajo del Sevilla FC

La buena noticia este lunes ha sido Rubén Vargas. En las imágenes que ha compartido el Sevilla FC se ve cómo el internacional suizo ha completado el entrenamiento al mismo ritmo que el resto de sus compañeros después de convertirse en uno de los descartes de lista de 25 para recibir al Rayo, su primera convocatoria en dos meses. Almeyda explicó tras el partido que aún no se sentía con seguridad, pero tanto el míster como Antonio Cordón confían en que pueda reaparecer ante el FC Barcelona.

A excepción de los ocho minutos en su recaída ante el Celta el pasado 12 de enero, Vargas no juega desde que se lesionó a finales de noviembre frente al RCD Espanyol; pero a pesar de ello sigue siendo el máximo asistente del Sevilla FC con cuatro pases de gol y el cuarto mejor realizador del equipo, gracias a sus tres dianas. Su ayuda para este final de temporada se antoja vital, pero nadie está por la labor de correr riesgos. Y menos aún con un Mundial a la vuelta de la esquina en un verano, dicho sea de paso, en el que el club necesitará vender.

El Sevilla FC se ejercita con cuatro bajas: Azpilicueta, Maupay, Peque y Marcao

Si Vargas ha sido la buena noticia, las malas las ponen Azpilicueta y Maupay. El delantero galo, que también había vuelto a ejercitarse con el grupo y apuntaba a reaparecer ante el Rayo tras perderse el derbi, se cayó de la convocatoria por un edema muscular y por el momento es baja.

Más preocupante aún es la situación del defensor navarro, quien después de brindar una majestuosa asistencia en el gol de Akor Adams volvió a marcharse lesionado y dejó una desoladora imagen en el banquillo tapándose la cara de frustración con hielo en la parte posterior del muslo derecho. Las primeras pruebas descartan una lesión seria, pero el propio futbolista admitió que le frustra encadenar tantas molestias y tanto esfuerzo sin encontrarse en plenitud. Se probará durante la semana.

Gerard Fernández 'Peque', que se rompió los ligamentos del tobillo izquierdo a inicios de la semana pasada, y Marcao Teixeira, operado de una fractura en el escafoides de su pie izquierdo, completan las cuatro ausencias por lesión en el entrenamiento de este lunes en el Sevilla FC.

Almeyda, a quien aún le restan por cumplir cuatro encuentros más de los siete con los que fue sancionado, recuperará a Gabriel Suazo para la visita al Barça. El lateral izquierdo chileno se perdió el duelo de este pasado domingo al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla en el derbi.

Mientras los jugadores que más minutos disputaron ante el Rayo Vallecano realizaban trabajos de recuperación y descarga después de la charla inicial ofrecida por Almeyda, el resto de los jugadores disponibles se ejercitó con normalidad en una sesión que comenzó con trabajo físico bajo el mando de Guido Bonini para pasar a una segunda parte con ejercicios técnicos-tácticos dirigida por el 'Pelado'.