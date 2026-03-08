El curioso caso de Maupay refuerza la maldición del Sevilla FC con las lesiones

El delantero francés llevaba cuatro temporadas sin faltar a una convocatoria por motivos físicos y sin embargo se ha caído de las dos últimas listas del conjunto nervionense, donde había encontrado una continuidad que no disfrutaba que se marchó del Brentford

El dato que ofrece la baja por lesión de Neal Maupay por segundo encuentro consecutivo es tan curioso que da pie para la guasa, para aquellos que ya se han abrazado a la resignación más pasota. Los más supersticiosos dirán que en el vestuario del Sevilla FC se ha roto algún espejo o que los futbolistas pasan por debajo de alguna escalera antes de saltar a entrenar, mientras los amantes de lo esotérico verán motivos para afianzar su creencia de que sobre el equipo nervionense pesa algún tipo de maldición con el recurrente handicap de las lesiones. Que no hay jugador que se libre de esta plaga, es un hecho.

Neal Maupay, baja ante Rayo y Betis, llevaba más de cuatro años sin perderse un partido por lesión...

Maupay es el último en caer y son varios los medios que este domingo se hacen eco de ese dato estadístico que apunta a que hacía más de cuatro años que el delantero francés no se perdía un partido por motivos físicos. Vamos, que ha sido llegar al Sevilla FC y lesionarse, casualidad que podría hilarse con la reciente entrevista concedida por Alfon González después de ser cedido en enero al Villarreal CF: "No me había lesionado en toda mi carrera y en Sevilla me lesioné tres veces (en seis meses)".

Neal Maupay no se caía de una convocatoria por lesión desde que, en agosto de 2021, unos problemas de hombro le dejaron fuera del partido de segunda ronda de la EFL Cup británica que su por entonces equipo, el Brighton inglés, disputaba contra el Cardiff City galés. En esa misma 2021/2022, en concreto el 15 de diciembre de ese mismo 2021, se perdió también un encuentro de la Premier League ante el Wolverhampton Wanderers; pero el motivo fue un positivo en coronavirus que desgraciadamente era muy habitual por aquellas pandémicas fechas.

... pero Maupay también llevaba más de dos años sin encadenar tantos minutos como en el Sevilla FC

Claro, que no menos cierto es que hacía dos años que no jugaba tanto de manera continuada. Y eso también ayuda a explicar su baja por lesión. En la primera mitad de esta 25/26 apenas sumaba 91' entre sus tres partidos con el Olympique de Marsella, con el que se había quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica en 16 de las 19 primeras jornadas de la Ligue 1. Tampoco fue citado para la Supercopa gala y ni siquiera entró en la lista de inscritos para la UEFA Champions League.

Para encontrar cuatro jornadas seguidas de Maupay saliendo como titular y disputando más de 70' en todos ellos había que retroceder en el tiempo hasta enero de 2024, cuando el marsellés se mantuvo fijo en las alineaciones del Brentford FC en los partidos de Premier contra el Nottingham Forest (74'), el Tottenham Hotspur (90'), el Manchester City (90') y el Wolverhampton Wanderers (76').

Con apenas una semana de entrenamientos con el Sevilla FC, Matías Almeyda le dio la titularidad en los partidos con RCD Mallorca (79'), Girona FC (90'), Deportivo Alavés (70') y Getafe CF (80'), antes de caerse de las listas para los posteriores choques frente al Real Betis y el Rayo Vallecano. Se esperaba que el único refuerzo invernal de Antonio Cordón reapareciese en el duelo de este mismo domingo ante los madrileños después de caerse a última hora de la convocatoria para el derbi "por unas molestias sufridas en el último entrenamiento" previo a la visita a La Cartuja.

Tras reaparecer esta semana en las sesiones con el grupo, finalmente tampoco está entre los 25 citados para recibir a los vallecanos y el Sevilla FC explicó que se debe a "un pequeño edema muscular localizado en el bíceps femoral derecho" detectado en nuevas pruebas médicas a las que fue sometido Maupay al ver que persistían las molestias. Peque Fernández, que se rompió los ligamentos del tobillo izquierdo el pasado lunes, y el operado Marcao Teixeira le acompañan en la siempre poblada enfermería.