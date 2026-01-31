El 'transfer day' de Maupay, desde dentro y contado por él mismo: "Estoy entusiasmado y feliz"

Almorzó en la calle Betis con Del Nido Carrasco y Cordón después de una jornada maratoniana, con vuelo que no le gustó nada desde Marsella y 16 horas sin comer, pero con final feliz: "Tengo muchas ganas de empezar mi nueva aventura con el Sevilla"

Neal Maupay, flamante fichaje invernal del Sevilla FC, ha estrenado su canal de YouTube con un vídeo en el que narra en primera persona cómo fueron los trámites para su aterrizaje en Nervión. Desvela en poco más de diez minutos el de Versailles lo que habitualmente no se ve de estos eventos: los nervios, su miedo a volar, las 16 horas sin probar bocado y sólo bebiendo para el reconocimiento médico... Detalles a menudo desconocidos para el gran público que consiguen acercar a la persona que hay detrás del personaje.

"Me despedí de la familia y de los niños, y nos vamos al aeropuerto. Vuelo esta mañana a Sevilla. Después, nos harán todos los reconocimientos médicos. Ojalá todo salga bien. Y ya estamos listos para firmar el nuevo contrato. Tengo muchas ganas de empezar a entrenarme. Probablemente, mañana, si todo va bien. Y sí, va a ser un día largo. Va a ser divertido. ¿Sabes qué número llevaré? Neil Maupay, 17. Bien. Me gusta. Tenemos el vuelo en media hora. No me gustan los vuelos, amigo. Son horribles. No podemos ver nada (...) No me gusta volar, tío. Da miedo porque estamos muy altos. Pero sí, estamos bien. Hay mucha energía. El ánimo es genial. Y tengo muchas ganas de empezar mi nueva aventura con el Sevilla", explica en inglés al autor de la grabación el atacante.

"Hola (en español). De un asiento a otro. Sí. Acabo de llegar a España, a Sevilla. Y, ahora, vamos al hospital. Serán pruebas largas. Pero tenemos que intentarlo. Y estoy emocionado. No puedo esperar a terminarlo todo. Mi corazón está bien. Así que vamos a someternos a una resonancia magnética en ambas rodillas para comprobar que todo está bien y unos análisis de sangre. Luego, radiografías en la clínica. Después de eso, casi habremos terminado. ¡A comer algo! Porque me muero de hambre. Más tarde creo que vamos al estadio a firmar el contrato. ¡Allá vamos! Ya casi termino. Es un día largo. Son las dos de la tarde. Llevo 16 horas bebiendo agua", continuaba el franco-argentino.

Su primera comida... ¡¡en la calle Betis!!

"Todos con los que hablé me ​​dijeron que Sevilla es una ciudad preciosa. Hasta ahora no he visto mucho. Pero se ve muy, muy bonito. Estoy entusiasmado. Estoy muy, muy feliz, realmente feliz de estar aquí. ¡Tengo muchas ganas de empezar!", comentaba Neal Maupay de camino al almuerzo con los miembros de su equipo... ¡¡en la calle Betis!! "Iba a pedir una hamburguesa. Pero si ya son todo platos grandes, quizá tenga que pedir una ensalada. Vamos a darnos un capricho esta noche. Pediremos algo rico. Una paella", apunta el artillero antes de entrar en un conocido restaurante trianero, donde comió con José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón departiendo en un correcto español, y dedicar una broma a su agente: "El negocio nunca se detiene. El negocio nunca se detiene. Siempre está al teléfono las 24 horas. Nunca para".

"Enamorado" del Ramón Sánchez-Pizjuán

Ya en Nervión, tocaba descansar un poco: "Voy a quedarme un rato en la habitación del hotel antes de ir al estadio y firmar el contrato". Lo siguiente en el vídeo ya fue conocer el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Allá vamos. Por fin nos dirigimos al estadio. A hacer todos los trámites. Y sí, tío, ha sido un día largo. Pero tengo muchas ganas de empezar. ¡Qué bonito! Es la primera vez que veo mi nuevo estadio. ¡Se ve increíble, amigo! Sinceramente, el rojo es perfecto. Mira qué cerca están la portería y la grada. Me encanta. No puedo esperar para verme marcando goles y saltando a la grada, así que es genial".

Por último, una visita en las entrañas de 'La Bombonera' al museo de Paco 'El Carpintero' tras consumarse el fichaje y listo para empezar: "Sí, chicos, es oficial. Acabo de fichar por el Sevilla. Y aquí estamos. Es increíble. Estoy entusiasmado. ¡Vamos! Vamos Sevilla. Tengo que practicar más mi español. No, es muy bueno. Dame uno o dos meses. Ahora, son ya las siete y media de la tarde. Pero todo bien. Aquí estoy. Acabo de terminar con todo el material multimedia. Preparado para entrenarme mañana. ¡Nos vemos el lunes en el campo para marcar!".