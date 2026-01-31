Azpilicueta reaparece a tiempo en un entrenamiento con una significativa novedad

El central navarro volvió a entrenarse con el grupo después de no ejercitarse ayer y se apunta a Mallorca, a la par que Nianzou se unió al grupo y hay tres bajas seguras

La plantilla del Sevilla continuó en la mañana de hoy con la preparación del crucial partido contra el Mallorca en Son Moix de este lunes con la penúltima sesión previa al desplazamiento hacia tierras baleares.

Una sesión que deparó una gran noticia para Matías Almeyda, pues podría disponer de un hombre fundamental en su esquema después de numerosos problemas físicos. Así, César Azpilicueta apareció en el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y se empleó con completa normalidad con el resto del grupo después de no haberse ejercitado en el entrenamiento anterior.

Azpilicueta vuelve con el grupo tras ausentarse ayer

"El equipo se ejercitó este sábado en la ciudad deportiva y lo hizo con el regreso al grupo de César Azpilicueta, que en la sesión del viernes llevo a cabo trabajo individual en el gimnasio por control de cargas", comunicó el club a través de sus medios oficiales.

De esa forma, el central navarro se encuentra a disposición de Almeyda para el choque contra los bermellones y es posible que entre en el once titular, ya dependiendo de si lo estima conveniente el entrenador argentino.

Tal y como informó también la entidad de Eduardo Dato, la otra gran novedad del entrenamiento "fue la presencia en el trabajo colectivo de Tanguy Nianzou", que se encuentra en fase de recuperación de su enésimo problema muscular. Su presencia o no en la lista está en manos de Almeyda, pero, a priori, parece poco probable.

Tres bajas aseguradas

Los que no se entrenaron esta mañana fueron los lesionados Marcao, Rubén Vargas y Januzaj, bajas seguras contra el Mallorca, mientras Neal Maupay acumuló otra sesión de trabajo con su nuevo equipo.

Recién llegado al Sevilla en este mercado invernal, el delantero francés podría estrenarse en una lista de sumar ya varios entrenamiento con el grupo y de que Almeyda lo haya visto en acción.

El plantel nervionense ultimará la preparación este domingo con el último entrenamiento previo a la cita contra los bermellones, para acto seguido poner rumbo a tierras baleares. Antes de montarse en el avión, Matías Almeyda ofrecerá la pertinente rueda de prensa.