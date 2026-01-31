Adiós definitivo al deseo del Sevilla de recuperar a Soumaré

Considerado en Nervión como una posible opción en verano si llegaba gratis, el centrocampista francés ha adelantado su marcha del Leicester seducido por la oferta millonaria del fútbol árabe

El deseo del Sevila de repescar a Boubakary Soumaré después de dejar muy buenas sensaciones durante su cesión en la campaña 23/24 se ha evaporado definitivamente por el movimiento que se ha producido en este mercado invernal.

Y es que en Nervión había esperanzas de que volviera el próximo verano por el hecho de que terminaba contrato en el Leicester el 30 de junio y desde el 1 de enero ya podía negociar con la carta de libertad con cualquier club. Así, se erigía en una oportunidad gratis que el Sevilla tenía en su agenda a sabiendas, eso sí, de que el futbolista debería ajustarse su sueldo a las limitaciones salariales nervionenses.

Claro que para que hubiese una mínima posibilidad de que su regreso fuera posible, lo que ganaba enteros por lo bien que encajó el francés en el Sánchez-Pizjuán, debería llegar libre a la ventana estival, y no ha sido así, pues también se trataba de una ocasión sugerente en este mercado y finalmente el futbolista, a sus 26 años, ha priorizado el aspecto económico al deportivo.

Soumaré se decanta por la oferta millonaria del fútbol árabe

Así, en primer lugar se presentó la seria amenaza del Monaco, dispuesto a hacer un esfuerzo para llevarse ya al centrocampista, si bien finalmente se ha decantado por la oferta millonaria fútbol árabe.

De ese modo, en estos días se ha confirmado oficialmente su fichaje por parte del Al-Duhail de la Qatar Stars League, que ha alcanzado un acuerdo con el Leicester y el medio para hacerse con sus servicios por medio de un traspaso del que no han trascendido las cifras.

En el Sevilla ya sabían que era imposible aspirar a Soumaré en este mercado, pero no se descartaba que pudiera ser factible dentro de seis meses ante el plan de Antonio Cordón de realizar una restructuración de la zona media.

El objetivo del Sevilla es retener a Batista Mendy

Finalmente, Soumaré ya se ha quedado fuera del radar sevillista, pues ya es imposible la vía de que llegara libre y en ningún caso se plantearía ninguna otra fórmula y más cuando tiene previsto realizar un desembolso para lograr retener en el Ramón Sánchez-Pizjuán a Batista Mendy una vez termine la cesión pactada con el Trabzonspor.

Cabe recordar que Soumaré jugó un total de 2.687 minutos repartidos en un total de 34 partidos, con el bagaje de una asistencia. La verdad es que el francés, traído por Víctor Orta, fue de los futbolistas más destacados del Sevilla en la temporada 23/24.