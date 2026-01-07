Intromisión inoportuna que aleja el deseado regreso de Soumaré al Sevilla

El medio ya puede negociar libremente con cualquier club y al Sevilla le podría encajar en verano su regreso, pero la aparición de un serio pretendiente abre la puerta a su traspaso en enero

La alta cúpula del Sevilla ha reconocido que la intención en enero es reforzar la plantilla con un central, un centrocampista y un delantero siempre y cuando se liberen tres fichas -ya van dos con las salidas de Álvaro Fernández y Ramón Martínez- y cuadre en las limitaciones económicas del club.

En este sentido, se rastrea el mercado en busca de cesiones o traspasos que supongan inversiones irrisorias por las situaciones contractuales, contexto, este último, en el que desde hace un tiempo se habla del posible regreso de Boubakary Soumaré después de que hace dos temporadas dejara buenas sensaciones en Nervión como cedido.

El contrato de Soumaré en el Leicester termina en junio

Obviamente, el francés encaja en el plano deportivo por su polivalencia y termina contrato con el Leicester el 30 de junio, por lo que tiene sentido que se encuentre en la agenda ante la necesidad de reforzar la medular.

No obstante, el Sevilla no está a día de hoy en condiciones de pagar cantidades sensibles por nadie y menos a tenor del sueldo del futbolista, por lo que sería más factible esperar a que concluya su vinculación a sabiendas de que Soumaré no vería con malos ojos regresar al Sánchez-Pizjuán, donde se sintió importante.

Sin embargo, esperarlo para verano conlleva el riesgo de que otro club con poderío financiero se adelante y se lo lleve en el mes de enero ante el deseo de Soumaré de abandonar cuanto antes los Foxes, ahora en la segunda inglesa.

El Monaco quiere llevárselo en enero

No en vano, el conocido periodista Fabrizio Romano afirma que el medio de 26 años, valorado por Transfermarkt en 12 millones de euros, ya cuenta con un serio pretendiente dispuesto a apostar fuerte para repatriarlo. Se trata del Monaco, que ya en verano realizó una poderosa inversión por Idumbo -10 millones más dos en variables- y que ahora lo maneja como una opción real para la presente ventana invernal.

De hecho, en verano ya formó parte de la 'short list' de los del Principado para el centro del campo y ahora lo vuelven a considerar como una de sus preferencias para apuntalar esta demarcación. Así, si el Monaco finalmente se lanza generará una puja en la que el Sevilla estará completamente vetado, peligrando seriamente la vía de que llegue libre a verano una vez que ya puede negociar con cualquier club.

El elevado sueldo de Soumaré

En el caso de que Soumaré no saliera en enero, si habría opciones de su regreso a Nervión de cara a la próxima temporada, si bien para ello el francés debería rebajar sus pretensiones monetarias, pues los blanquirrojos no podrían asumir los cinco millones que percibe en el King Power Stadium más la presumible prima de fichaje.