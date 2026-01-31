Ventaja numérica del Sevilla para confirmar su despegue contra el Mallorca

El Sevilla necesita imponerse al Mallorca para refrendar su reacción y viaja con la esperanza que le ofrecen sus estadísticas en Son Moix en este siglo, considerablemente favorables

Después de la importantísima victoria contra el Athletic, el Sevilla necesita refrendar su reacción este lunes contra el Mallorca en Son Moix para abrir brecha con un rival directo y con el descenso.

Una cita de mucha importancia que los nervionenses afrontan con la moral alta tras romper una racha negativa y con una ventaja extra que jugará a su favor en forma de estadísticas muy favorables. Y es que la historia pone sobre la mesa la realidad de que, por la razón que sea, al Sevilla se le dan bien las visitas al actual feudo balear.

Número muy positivos del Sevilla en Son Moix

No en vano, registran números muy positivos en este siglo en sus visitas al equipo bermellón, hasta el punto de que solo ha perdido en dos ocasiones. Por el contrario, en los 18 partidos disputados, ha puntuado en un total de 16, con un sensacional saldo de ocho victorias y ocho empates.

De hecho, la pasada temporada regresó de Mallorca con empate sin goles, mientras que en la 22/23 se impuso con un solitario gol de Gudelj. Curiosamente, una de las dos derrotas sufridas se produjo hace dos campañas, por un tanto de Larin para romper de manera episódica la supremacía nervionense. Eso sí, en estos tres últimos años, el Mallorca solo le ha marcado un tanto a los hispalenses, dato, sin duda, a tener en cuenta.

Cambio de tendencia en este siglo tras una mala racha

Por otro lado, cabe destacar que la tendencia del Sevilla en tierras baleares cambió en este siglo, pues antes, en el Luis Sitjar, los números resultaban muy negativos para el Sevilla.

De hecho, el cuadro blanquirrojo solo sumó un triunfo en las veintidós visitas en el siglo anterior, más concretamente en la campaña 69/70, cuando se impuso por 1-2 con goles de Bergara II y Acosta. Por ello, en el global el Sevilla sale perdiendo, con nueve triunfos, ocho en este milenio, por los 13 sumados por el Mallorca, siendo el empate el resultado más habitual, con 18 duelos terminados en tablas.

Lo interesante para el Sevilla es que la tendencia más actual, ya en Son Moix, es positiva y la pretende alargar con un triunfo que le permita tomar impulso y alejar fantasmas en el tercer partido de la segunda vuelta.