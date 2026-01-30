La estrategia de Almeyda suena arriesgada, pero los números dan la razón al Sevilla FC

El Sevilla es el equipo de LaLiga EA Sports con más recuperaciones y el segundo más efectivo con sus entradas defensivas, lo que pone en valor la efectividad de esa presión tras pérdida que impone el argentino. A nivel individual, Carmona es quien mejor ejecuta ese plan

"¿Alocada? Yo no lo diría así, es nuestra forma de competir y vamos al máximo con ella". Así de claro se mostraba Peque Fernández, jugador del Sevilla FC, al ser preguntado por esa presión por todo el campo -generalmente marcando al hombre- que le gusta imponer a Matías Almeyda. El riesgo que se asume es evidente; pero poco a poco los datos le van dando la razón al argentino. Hansi Flick ya elogió este recurso en el baño que se llevó su Barça en Nervión y las estadísticas confirman que esa intensidad en la presión tras pérdida se ha convertido en una sólida baza ofensiva y también en un gran recurso ofensivo.

El Sevilla FC es el equipo con más recuperaciones y el segundo más efectivo con sus entradas de toda LaLiga

Un reportaje publicado en los propios medios del Sevilla FC y ampliado con datos recabados por ESTADIO Deportivo, desgrana ese afán por recuperar lo antes posible que más aún que en un evidente arma defensiva, se está convirtiendo en uno de los principales recursos ofensivos: el 2-1 con el que Akor Adams recortó distancias ante el Elche CF, antes de empatar de penalti en el tiempo añadido, llegó propiciado por un robo en campo propio de Nemanja Gudelj seguido de una sucesión de seis pases hasta el remate de Oso al palo, con el nigeriano remachando sobre la misma línea.

Asimismo, en el balsámico triunfo del pasado domingo ante el Athletic Club (2-1), el momentáneo empate a uno subió al marcador en una rápida jugada iniciada también gracias a una recuperación, esta vez en campo rival, por parte de Peque. El propio atacante catalán abrió a la banda derecha para la entrada de Juanlu Sánchez y luego, a pase del quinteño, culminó la acción con un remate inapelable para mandar la pelota al fondo de las redes de la portería defendida por Unai Simón entre aplausos desde la banda de un Almeyda aún más contento por la fe para ir a recuperar esa pelota que por esa definición que tanto le cuesta a su Sevilla FC.

Carmona destaca en todas las estadísticas defensivas del Sevilla FC y de LaLiga

Según los datos estadísticos de Opta, el Sevilla FC es el equipo que más balones recupera tras realizar una entrada de los 20 equipos de LaLiga EA Sports, con un total de 246 entradas. Además es el segundo que más efectividad tiene con cada una de esas entradas, al salir ganador en un 63,4 por ciento de ellas, un registro que únicamente supera el Getafe CF de José Bordalás, con un 64,72 por ciento. Además, el conjunto blanquirrojo es el tercero que más duelos genera en sus partidos con 2.227, saliendo vencedor en algo más de la mitad (en concreto, en un 50,3%).

A nivel individual, José Ángel Carmona es el jugador con más entradas realizadas del equipo sevillista, con un total de 48, aunque la mejor media por partido es la de Gabriel Suazo: 3,3 el suizo por 2,5 del canterano; seguido por Juanlu Sánchez (2,2), Kike Salas (2), Lucien Agoumé (1,9) y Batista Mendy (1,5).

El de El Viso, comodín de un Matías Almeyda que le ha usado este curso tanto como central como de lateral por ambas bandas, también es el jugador del Sevilla FC con más anticipaciones, con 25, y aparece en el 'Top-10' de jugadores de LaLiga en estos dos registros. En las intercepciones por cada 90' destacan Kike Salas (1,9), Carmona (1,3) y Agoumé (1,2).