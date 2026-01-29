Peque guarda la calculadora y elogia la gestión de Almeyda en el vestuario del Sevilla: "¿Alocada? Yo no lo diría así"

El atacante asegura que la victoria ante el Athletic (con gol suyo) ha dado mucha confianza para afrontar el partido del lunes ante el Mallorca, otro rival directo en una clasificación apretadísima entre el octavo y la zona de descenso. El catalán defiende a ultranza los planteamientos del entrenador y valora el trabajo para sacar lo mejor de un grupo "muy unido"

El Sevilla FC visitó al Elche CF hace 10 días en una dramática situación: cuarto por la cola y a un punto del descenso tras cuatro derrotas seguidas sin marcar ni un gol. Sin embargo, tras puntuar en el Martínez Valero (2-2) y ganar la semana pasada al Athletic Club (2-1), los nervionenses se han puesto duodécimos en una apretadísima clasificación. Entre el octavo, la Real Sociedad (27) y la zona caliente que marca el RCD Mallorca (21) sólo hay seis puntos de distancia.

Precisamente, los bermellones son el próximo rival blanquirrojo, quien tiene la oportunidad de cambiar de objetivo si enlazan buenos resultados en un calendario más o menos propicio: Mallorca, Girona, Alavés y Getafe antes de visitar al Betis en El Gran Derbi. Europa queda a ocho puntos y con el descenso hay un exiguo colchón de tres unidades que podría desinflarse por completo en caso de perder en Son Moix. En este sentido, Peque -uno de los goleadores en la remontada ante el Athletic- ha 'roto' la calculadora y se ha negado a echar cuentas. Ni para arriba, ni para abajo. Día a día.

Los objetivos del Sevilla FC, según Peque: Ni Europa, ni eludir el descenso; sólo Mallorca

"No, en el vestuario no hablamos de eso porque sabemos que si ganamos dos partidos somos los mejores, si perdemos somos los peores", ha ironizado sobre lo volátil y lo efímeros que son tanta la crítica como el elogio en el mundo del fútbol. "Entonces, lo que hay que hacer es ir al partido de Mallorca con la máxima actitud para llevarnos los tres puntos y luego ustedes (la prensa) ya hablarán de eso. Nosotros nos centramos en lo siguiente, que es siempre lo más importante", ha manifestado el atacante sevillista en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves tras el entrenamiento matinal.

La balsámica victoria ante el Athletic Club y la visita del Sevilla FC al RCD Mallorca

"Bueno, primero de todo, el partido del otro día está claro que fue muy bueno, una victoria que veníamos buscando y que es muy importante para nosotros. Nos va a dar mucha confianza para lo que viene. Y respecto al partido que nos viene ahora, contra el Mallorca, sabemos que va a ser un partido muy difícil".

"Ellos juegan en su casa y la verdad es que los números hablan. Allí se están haciendo muy fuertes, entonces tenemos que ir a dejarnos la vida para llevarnos los tres puntos", ha analizado Peque, que fue elegido MVP en el triunfo contra el Athletic Club gracias a su juego y al gol que marcó para poner el momentáneo 1-1.

La gestión del vestuario en los malos momentos

"La verdad es que el grupo está muy unido. Hay muchos jugadores que cuando la cosa va mal intentan transmitir esa confianza, esa tranquilidad. Son jugadores con experiencia y bueno, en ese sentido tenemos grandes jugadores, grandes profesionales y muchos líderes en el vestuario que ayudan en todo. En ese sentido estamos tranquilos". "Nos centramos en lo que podemos controlar, sabiendo la responsabilidad que tenemos, pero estando tranquilos. Al final es un partido de fútbol, es lo que hacemos todas las semanas. Lo afrontamos tranquilos y dejándonos todo como lo hicimos el otro día", ha insistido Peque.

"Dentro del vestuario estamos todos en la misma dirección. Creo que eso es muy importante. Luego, sabemos dónde estamos, sabemos que somos profesionales, sabemos que en el fútbol todo el mundo quiere ganar... Cuando las cosas vienen mal, intentar estar lo más tranquilos posible. Cuando vienen bien, igual, estar lo más tranquilos posible. A partir de ahí, mantener esa línea media. En el sentido mental, que creo que es muy importante tomárselo así. Luego, obviamente queremos conseguir una regularidad y sumar más puntos".

El estilo de Almeyda ha convencido al vestuario: "Nos beneficia y vamos al máximo con ella"

"Bueno, alocada... yo no lo diría así. Es nuestra forma de plantear los partidos y vamos al máximo con ella", ha respondido Peque sobre esa presión con marcaje al hombre por todo el campo. "Nos sentimos bien. Creo que el equipo compite en todos los partidos. Se puede ganar, se puede perder, pero siempre estamos dentro del encuentro. Creo que (el método de Almeyda) nos beneficia y vamos a insistir en esto. Luego, es verdad que estamos trabajando siempre para mejorar en esto o en lo otro".

"El año pasado fue mi primer año en Primera división. Esto lleva un tiempo de adaptación, así que la verdad es que no estoy contento con la temporada, pero sí con el trabajo. Si insistes, al final llegan los resultados y bueno, con Matías la verdad es que estoy muy contento. Nos transmite a todos mucha confianza y estamos haciendo todos un gran trabajo para que esto vaya hacia adelante", añadió sobre la incidencia del argentino en su radical cambio de rol en el Sevilla FC.