Alexis Sánchez y Maupay se siguen ejercitando en una sesión con hasta cuatro ausencias

César Azpilicueta sigue trabajando con el equipo antes del encuentro frente al RCD Mallorca, un encuentro clave para la pelea por la permanencia y que puede ser un paso importantísimo para los de Almeyda

El equipo de Matías Almeyda ya prepara uno de los duelos más importantes de la temporada. No es que sea una mera exageración, ya que una victoria este próximo lunes permitiría salir de esa dinámica negativa en la que se había metido el equipo. La victoria frente al Athletic Club permitió darle un respiro al equipo hispalense, que vio en el Ramón Sánchez-Pizjuán su mejor aliado en busca de los tres puntos, que acabaron llegando con la ayuda del jugador número doce. Ahora queda dar uno de los pasos definitivos, como sería conseguir la victoria en territorio balear, frente al RCD Mallorca.

El equipo de Arrasate se la juega, y mucho. El equipo ya se encuentra a un punto de la permanencia, y las sensaciones no son las mejores. Los bermellones han tenido que vivir varias crisis durante estos meses, siendo una de ellas muy sonada, como es el caso de Dani Rodríguez, que ha acabado con una de las leyendas mallorquinistas en el CD Leganés. Es por ello que, en esa lucha por la permanencia, conseguir los tres puntos podría servir para "hundir" a un equipo en horas bajas, con muchas dudas en varias figuras claves del equipo, partiendo del propio entrenador.

Para esa cita del lunes, ya se encuentran varios soldados nuevos para la batalla. Maupay, tras haber llegado el martes, ya sumó su primer entreno con el equipo en medio del temporal que azotó ayer la provincia sevillana. Esa posición era uno de los deseos de Matías Almeyda, y el franco-argentino pretende dotar de mordiente a la delantera hispalense. Otro de los jugadores que ya se encuentra con el grupo es César Azpilicueta, uno de los jugadores que había destacado en el comienzo de temporada y que ha sufrido varias lesiones que no le han permitido entrenar con normalidad. A pesar de esta reincorporación, todo apunta a la cautela con el central, por lo que puede que no esté aún disponible para el partido en Son Moix.

El resto de bajas han sido Vargas, Nianzou, Marcao y Januzaj. Estos son los nombres que aún siguen sin entrenar con el grupo, aunque la buena noticia es que lo continúa haciendo Alexis Sánchez. El chileno, a pesar de no haber podido contar con continuidad, poco a poco sigue trabajando y se espera que pueda contar con Matías Almeyda en los próximos encuentros. Mallorca es clave, y el primer equipo lo sabe, que ya se concentra para eso.