Problema para Nyland, "crisis en Noruega" y sorprendente oportunidad en el Greuther Fürth: movimientos en la portería del Sevilla FC

El colista de la Bundesliga 2 tantea el fichaje del meta de 35 años, que no juega desde el 4 de diciembre y acaba contrato en junio, antes de la cita más importante para su país en las tres últimas décadas. "Me repugna la idea de ir al Mundial con un portero que no juega regularmente. Si Nyland no encuentra equipo en este mercado será un duro golpe", opina Yaw Ihle Amankwah

Nyland es el teórico portero titular de Noruega para el Mundial de 2026 pero no juega nada en el Sevilla FC.Sevilla FC

El alto rendimiento del Odysseas Vlachodimos y el hecho de que el Sevilla FC sólo compite en LaLiga EA Sports desde mediados de diciembre, tras su temprana eliminación en la Copa del Rey, han provocado un problema para Orjan Nyland y amenazan con generar "una crisis" en la selección de Noruega a poco más de cinco meses para el Mundial que se celebrará el próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México. Esta situación mantiene las puertas abiertas en estos cuatro últimos días del mercado invernal de fichajes y el colista de la segunda división alemana quiere aprovechar esta coyuntura para hacerse con los servicios del portero de 35 años.

El Greuther Fürt se interesa en el fichaje de Nyland y el Sevilla FC pone la mano

Según avanzaba en la noche de este pasado miércoles una información de Sky Sports Alemania, en los últimos días el Greuther Fürth viene tanteando el fichaje de Nyland, que es uno de los nombres más destacados en la lista de opciones que maneja para reforzar la portería y que se habría visto con bastantes más posibilidades de éxito de las que cabría esperar por su condición de último clasificado de la Bundesliga 2 con sólo 16 puntos en 19 jornadas en las que ha encajado la friolera de 46 goles (a 2,4 tantos por partido).

Cabe recordar que a Nervión llegó tras rescindir con el RB Leipzig (22/23) y antes había militado ya en el FC Ingolstadt (2015-2018), por lo que sería su tercera experiencia en tierras germanas. Eso sí, aunque sólo tiene contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio y salvo sorpresa mayúscula abandonará la entidad el próximo verano tras llegar a coste cero en agosto de 2023, el club nervionense únicamente dejaría salir a Nyland en esta ventana de enero si, por poco que sea, deja en caja algo de dinero por su traspaso.

Esta situación no se antoja nada sencilla y es motivo de preocupado debate en torno a la selección de Noruega. El combinado nórdico jugará la fase final de un Mundial por primera vez en los últimos 28 años y ve como su portero titular en la fase clasificatoria no juega ni un minuto desde el pasado 4 de diciembre, con visos de seguir en el ostracismo en lo que queda de curso.

Nyland preocupa en Noruega: "Si no encuentra equipo en enero será un duro golpe; me repugna la idea"

Esta circunstancia ha generado "una crisis en Noruega", según ha explicado el exfutbolista y actual comentarista televisivo Yaw Ihle Amankwah. "Si Nyland no encuentra un nuevo club durante los últimos días de la ventana de transferencias, será un duro golpe para las posibilidades de Noruega en el Mundial. Viajar al Mundial con un portero que no ha jugado en el fútbol de clubes durante casi un año está tan lejos de ser bueno que me repugna la idea", espetó el excentral natural de Bergen.

"Tiempo de reacción reducido, mala sincronización... Hay muchas consecuencias completamente naturales para un portero que pasa mucho tiempo sin jugar de manera regular", argumentó Amankwah, repasando las posibles opciones para el relevo en el arco noruego. "Selvik es un excelente portero, pero no se acerca a Nyland cuando se trata de distribuir el balón con los pies. Tanto Mathias Dyngeland como Sander Tangvik ofrecieron actuaciones en 2025 que nunca podrán justificar un papel como primer portero de Noruega", argumentó.

Vlachodimos le cierra la puerta del Sevilla FC

Orjan Nyland ha jugado los 90 minutos en las ocho jornadas de la Fase de Clasificación para el Mundial de 2026, pero en el Sevilla FC su rol está siendo muy distinto. Odysseas Vlachodimos llegó en las postrimerías del pasado mercado estival y tuvo que esperar para desbancar a Nyland, que fue titular en las cuatro primeras jornadas de LaLiga EA Sports pero no ha vuelto a jugar en el campeonato nacional desde el 12 de septiembre (ante el Elche CF).

Pronto llegó la Copa del Rey para darle tiempo de competición, pero tras salir de inicio frente a CD Toledo (28 de octubre) y CD Extremadura (4 de diciembre), se perdió por lesión el duelo de dieciseisavos de final en el que su equipo fue eliminado por el Deportivo Alavés (17-D). Viendo el altísimo nivel del griego, todo apunta a que en condiciones normales no va a jugar más.