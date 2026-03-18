Cordón, atento a las cesiones de perlas internacionales ya sondeadas por el Sevilla

Como en ventanas anteriores, el director de fútbol rastrea el mercado de joyas que puedan llegar a préstamo en verano y, entre otros, sigue de cerca a dos nombres que ya tanteó

Las limitaciones económicas del Sevilla han obligado a Antonio Cordón desde su llegada a fichar sin apenas gastos, ya sea por medio de una cesión o con la carta de libertad por la finalización de contrato, fórmula empleada por ejemplo para cerrar las incorporaciones de Juan Iglesias y Arouna Sangante para la 26/27.

En este sentido, el alto ejecutivo extremeño pretende explotar nuevamente la vía del préstamo, con o sin opción de compra, y está pendiente del mercado de futbolistas jóvenes que necesiten una salida de su club para seguir creciendo, un filón que ya sondeó en los mercados anteriores sin que fructificara ninguna operación.

Molebe y Duranville ya fueron tanteados

De ese modo, Cordón se mantiene atento a las evoluciones de dos talentos que ya tanteó tanto en verano como en invierno y que en la ventana anterior salieron finalmente cedidos en busca de más minutos. Son los casos del punta Enzo Molebe (18 años) y del extremo Julien Duranville (19 años), con trayectorias y valores diferentes y que podrían volver a abandonar sus clubes en verano de nuevo en condición de cedido.

Así, el Sevilla mantuvo negociaciones con el Olympique de Lyon en el periodo estival para el fichaje de Molebe, punta prometedor, pero sin espacio en el primer equipo francés, si bien no hubo acuerdo a última hora para su cesión y permaneció en el Groupama Stadium.

Molebe, cedido al Montepellier

Sin embargo, tras su presencia testimonial en la elite y centrar su participación en el segundo equipo, en enero salió cedido hasta final de temporada al Montpellier, de la Ligue 2 gala, donde, sin ser titular, ha jugado cinco partidos y ha marcado y asistido en los dos últimos.

Con un valor de 200.000 euros e internacional en las inferiores, todo apunta a que en verano será cedido de nuevo y Cordón le vigila vista por lo que pudiera ocurrir.

Más complejo resultaría conseguir los servicios de Julien Duranville, al que en enero puso en la órbita del Sevilla el prestigioso diario alemán Bild tras apuntar su nombre ESTADIO Deportivo ante la posibilidad de que el Borussia Dortmund lo cediese, lo que finalmente ocurrió.

Así, el extremo izquierdo, una de las grandes esperanzas del fútbol belga, se marchó al Basilea y desde su aterrizaje disfruta de mayor continuidad, como refleja que ha disputado todos los choques, cinco de ellos como titular, con un saldo de un gol y una asistencia.

Pérdida de valor de Duranville

Sin opción de compra, no se descarta una nueva cesión en verano, ya dependiendo de lo que decida Niko Kovac, que posiblemente lo querrá ver en pretemporada después de que en el verano de 2022 el Borussia Dortmund pagara 8,5 millones de euros por sus servicios siendo muy joven.

Lo cierto es con contrato hasta 2028, su valor de mercado ha sufrido un nuevo descenso después de que en diciembre bajara de 8,5 a 7,5, pues en la última revisión, realizada en estos días, Transfermarkt ha reducido su cotización hasta los siete millones. Cordón no le pierde de vista por si en verano fuera factible su llegada como cedido para potenciar los costados.