Enzo Molebe se pone a tiro del Sevilla tras no dar el salto esperado

Tras rechazar el Lyon tres ofertas sevillistas en el ocaso de la ventana anterior, el joven punta no ha dado el salto esperado y se abre la posibilidad de que el club galo se muestre más receptivo en este mercado a una cesión

Antonio Cordón ha establecido como prioridad para esta ventana estival el fichaje de un delantero siempre y cuando se den las circunstancias para maniobrar ante el estrecho margen económico de los nervionenses y maneja ya diversos nombres bajo la fórmula de la cesión, ya que, ahora mismo, el Sevilla no se encuentra en disposición de realizar ningún desembolso y mucho menos cuantioso.

En este contexto, surge una posibilidad que ya tanteó seriamente en verano el alto ejecutivo extremeño hasta el punto de que hubo negociaciones y varias propuestas de cesión que fueron rechazadas. Así, hasta última hora del mercado estival, Antonio Cordón trabajó para la llegada de Enzo Molebe, joven y polivalente delantero de 18 años del Olympique de Lyon que se erige en una de las promesas ofensivas del fútbol galo.

El Lyon rechazó tres ofertas del Sevilla por Molebe en verano

La dirección deportiva manejaba magníficos informes del internacional sub 19 y puso sobre la mesa una última oferta de cesión con una opción de compra de 12 millones de euros después de haberlo intentado con cantidades inferiores de siete y diez kilos. Sin embargo, el Lyon no aceptó esta fórmula y se cerró a su salida con vistas a que esta temporada fuera la de su salto al primer equipo después de que en la 24/25 debutara en la Europa League, pero solo disputara un partido más.

Sin embargo, el punta no ha terminado de convencer a Paulo Fonseca ni de hacerse un hueco en la elite, como demuestra que hasta ahora solo suman 67 minutos repartidos en tres partidos, uno en la Ligue 1, ante el Angers, en el que gozó de nueve minutos, y dos en la Europa League, ante el Salzburgo y contra el Betis. Curiosamente, en La Cartuja fue la cita en la que disfrutó de mayor protagonismo al gozar de su primera y única titularidad, siendo sustituido al descanso.

Devuelto al filial, Molebe podría salir en enero

Desde entonces, el 6 de noviembre, no ha vuelto a pisar el césped con el primer equipo y lo han devuelto al filial en la quinta división gala, donde ha encadenado tres partidos consecutivos como titular.

Esta situación, reflejo de que, de momento, tiene cerrada la puerta de Paulo Fonseca, abre la vía de una posible salida en el mercado de enero para poder foguearse en una categoría superior y no frenar su progresión.

En este sentido, el Lyon estaría más receptivo a un préstamo en este mercado y Cordón no se ha olvidado de Molebe al encajar sus condiciones en el proyecto actual y con vistas a un futuro a corto-medio plazo. De momento, no consta que haya habido movimientos, pero en verano ya lo intentó hasta última hora y ahora se podría poner a tiro. El futbolista ve con buenos ojos la vía sevillista.