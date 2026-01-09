El Sevilla espera un efecto dominó para pescar en el Borussia Dortmund: de Fábio Silva a Duranville pasando por Semenyo y Oscar Bobb

Antonio Cordón no quita ojo al joven talento (19 años), internacional absoluto con Bélgica antes de ser mayor de edad y sin continuidad en la Bundesliga. El atacante, sus agentes y el club germano coinciden en la idoneidad de salir cedido en este mercado de enero

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, sigue estrujándose el coco para buscar la manera de hacer posible lo imposible. Primero, debe conseguir que el mínimo aporte de las dos salidas cerradas en este mercado invernal de fichajes -Álvaro Ferllo al Deportivo; Ramón Martínez al Valladolid-, más la rescisión del delantero Kelechi Iheanacho con el mercado estival ya cerrado y la renovación de Adnan Januzaj con un prorrateo de sueldo sean suficientes para cuadrar el límite salarial que actualmente tiene excedido; así como para conseguir que LaLiga le permita aspirar al menos a cerrar una cesión de un delantero que no cobre demasiado y que esté dispuesto a sufrir hasta el último partido para eludir el descenso. Ése fue el sincero augurio de Matías Almeyda tras empezar el año 2026 encajando un doloroso 0-3 ante el Levante UD.

Semenyo ficha por el Manchester City; Oscar Bobb, cedido al Borussia Dortmund; Julien Duranville, al Sevilla FC...

En este sentido, el club de Nervión lleva semanas siendo relacionado con varios futbolistas de perfil medio-bajo que buscan una salida en enero para tener más minutos o para foguearse, en el caso de los más jóvenes. Una de las primeras puertas a las que llamó Antonio Cordón fue a la del Borussia de Dortmund para interesarse por la situación del portugués Fábio Silva, jugador que sin embargo se escapó de sus posibilidades al mantener conversaciones avanzadas con clubes como el Real Betis o la AS Roma, entre otros. Ahora, desde Alemania aseguran que el Sevilla FC ha vuelto a tantear a los dirigentes del BvB; pero, como ya adelantó ESTADIO Deportivo a finales de diciembre, el objetivo es hacerse con el préstamo del joven Julien Duranville.

Así lo asegura una información publicada este mismo viernes por el prestigioso diario deportivo germano Bild, que estaría supeditada a un efecto dominó en el que el Manchester City debía fichar a Antoine Semenyo -operación que ya es oficial- para que el también objetivo sevillista Oscar Bobb recale en el Borussia de Dortmund en calidad de cedido hasta el final de la próxima temporada y que todo ello, a su vez, propiciese el visto bueno para la salida del jovencísimo Duranville al conjunto de Nervión. La ficha que de momento no se mueve es la de Fábio Silva, quien ha vuelto a ser relacionado con los nervionenses en un escenario del todo improbable tal y como están las cosas.

El Borussia de Dortmund cierra la puerta a Fábio Silva pero la mantiene abierta para el joven Julien Duranville

"Actualmente no hay ningún escenario en el que queramos dejar ir a Fábio. Es positivo que haya clubes interesados, pero nosotros le fichamos con una perspectiva a largo plazo (...) y su salida nos obligaría a firmar a un sustituto que además necesitaría tiempo para adaptarse", respondió este pasado jueves el director deportivo del club germano, Sebastian Kehl, tras recibir una pregunta cuyo enunciado, además del interés de Real Betis y AS Roma, incluía también al Sevilla FC como pretendiente de postín.

Más factible se antoja la salida del vinculado Julien Duranville, de quien cabe precisar que no se trata de un delantero al uso sino de un extremo diestro que suele percutir desde la izquierda aunque puede cubrir los dos costados y tiene facilidad para ver puerta o asistir. Prometedor canterano del RSC Anderlecht de su país, el Borussia Dortmund pagó 8,5 millones de euros por el pase de Duranville en el mercado invernal de 2023; pero apenas está teniendo oportunidades con el primer equipo y sólo goza de continuidad con el filial del cuadro aurinegro.

Ante este contexto, como ha venido contando este periódico y avala esta reciente información de Bild, las dos partes coinciden en la pertinencia de encontrar una salida en enero para que el joven atacante puede foguearse, revalorizarse y olvidar los problemas físicos que han mermado a este talento de sólo 19 años que debutó con la selección absoluta de Bélgica en 2024 con sensaciones muy ilusionantes que le granjearon en su país el glamuroso apodo de 'El nuevo Hazard'.