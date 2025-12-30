El Borussia Dortmund aparece como fuerte competencia para el Sevilla en el fichaje invernal del deseado Oscar Bobb

El extremo o mediapunta de 22 años se ha convertido en una prioridad para el conjunto alemán, aunque en el City siguen escuchando a otros muchos clubes interesados, entre ellos el Sevilla FC

El Sevilla FC ha empezado pronto el mercado invernal de fichajes, pues antes de que termine diciembre ya se conocen la identidad de la primera salida y de una primera llegada que, a su vez, podría ser el segundo en marcharse. Álvaro Ferllo se desvinculó este pasado lunes y fue anunciado como nuevo portero del RC Deportivo de La Coruña, lo que libera una ficha que está por ver si será ocupada por el retonado Fede Gattoni o si, por el contrario, el central argentino también busca nuevo destino. El también zaguero Ramón Martínez, prácticamente sin oportunidades hasta la fecha, también tiene la puerta abierta para buscar protagonismo fuera.

No obstante, a efectos de necesidad financiera, los tres jugadores mencionados influyen poco. Lo que Antonio Cordón necesita para poder buscar los refuerzos (en plural) que a todas luces requiere el equipo de Matías Almeyda dependerá de esa obligación de hacer caja con una venta que ofrezca una plusvalía mínima de 10 millones de euros que tiene en Juanlu Sánchez como principal candidato. El extremo suizo Rubén Vargas, con adinerados admiradores en la Premier League, también es una opción a tener en cuenta.

Borussia Dortmund y Manchester City negocian una cesión de Oscar Bobb

Sólo metiendo liquidez podrá aspirar a mejor algunas posiciones en las que, obviamente, va a tener competencia. En este sentido, la Bundesliga se ha empeñado en poner las cosas difíciles al Sevilla FC; ya que, si el Eintracht de Frankfurt da la sensación de preferir al OGC Niza como destino para el joven delantero francés Elye Wahi, ahora el Borussia de Dortmund intenta adelantarse en la carrera por el deseado extremo del Manchester City Oscar Bobb.

Según ha asegurado este martes el periodista Fabrizio Romano, Dortmund y City mantienen negociaciones avanzadas de cara a una posible cesión con opción de compra de Oscar Bobb en esta ventana de transferencias de enero, que estaría siempre supeditada a la previa llegada del atacante del AFC Bournemouth Antoine Semenyo al equipo de Pep Guardiola.

Alemanes e ingleses llegan varios días conversando sobre los términos en un clima de teórico entendimiento que no impide que en el Ettihad Stadium también se encuentren escuchando las propuestas que les puedan hacer llegar otros muchos clubes de las principales ligas de Europa. En ese grupo está el Sevilla FC, así como clubes de la Premier League como el Fulham FC o el Crystal Palace. El nombre de este internacional noruego con orígenes en Gambia (como el legendario Biri Biri) no es ni mucho menos el único que ha sido relacionado con Antonio Cordón, que ha empezado fuerte otro mercado en el que tendrá que hacer muchísimo con muy poco o con casi nada.