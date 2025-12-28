La Premier se lanza a por Rubén Vargas: los tres clubes que tentarán al Sevilla en enero

El Sevilla necesita vender en enero y en Inglaterra hasta tres equipos ya se posicionan por el internacional suizo, con una postura definida al respecto, con cifras que rondan los diez millones de euros

Rubén Vargas estuvo cerca de salir el traspasado el pasado verano por el vivo interés del Villarreal por hacerse con sus servicios, pero no hubo acuerdo económico entre clubes, por lo que permaneció en Nervión como pieza clave.

Ahora, cuatro meses después, el internacional suizo, ahora lesionado, se erige de nuevo en una de las posibles ventas nervionenses para cuadrar cuentas en el mercado de enero y la amenaza de quedarse sin él para lo que resta de temporada se antoja mayor por la envergadura económica de los aspirantes.

Los tres clubes ingleses que pretenden a Rubén Vargas

En este sentido, el extremo se encuentra en el punto de mira de la Premier League de cara a la ventana de transferencias que abre en pocos días, con varios clubes muy interesados en incorporar al helvético. Más concretamente, según apunta ABC, Sunderland, Bournemouth y Leeds United le tienen en su agenda para intentar su fichaje a partir del 1 de enero en cantidades que no estarían muy alejadas de las exigidas por los nervionenses.

De este modo, las cifras manejadas en Inglaterra ascenderían a alrededor a diez millones de euros mientras que en el Ramón Sánchez-Pizjuán lo tasan en unos 15 millones, tres por encima de su valor de mercado estimado por Transfermarkt.

Debido a necesidad del Sevilla de vender por 9-10 millones en enero para cubrir el presupuesto de esta temporada, en Nervión podrían transigir si no llegan propuestas interesantes por otros de sus puntales, si bien, igualmente, los clubes ingleses estarían abiertos a subir su apuesta, por lo que siempre cabría la posibilidad de que se entendieran en un punto medio.

La posición del Sevilla con el traspaso de Vargas

Lo cierto es que en el Sánchez-Pizjuán prefieren antes traspasar a otros de sus futbolistas cotizados, pues perder a Vargas a mitad de temporada menoscabaría sensiblemente la ofensiva blanquirroja, por ejemplo a Juanlu. No en vano, ESTADIO informó recientemente de que Bayer Leverkusen y Everton están tras sus pasos a la par que el Nápoles se mantiene muy atento para enero.

Por su parte, como ya ocurrió en la recta final del mercado estival, Vargas no se cierra a día de hoy a ningún escenario, pues no le importaría quedarse en Nervión, donde se siente importante, pero tampoco ve malos ojos una salida en el caso de que llegue una oferta interesante que le permita crecer económica y deportivamente. Además, en el caso de avanzar el interés de dichos clubes, sin demasiado atractivo en el plano futbolístico, pesará la voluntad del club y su necesidad de vender si es el último recurso para hacer la caja presupuestada para este ejercicio.