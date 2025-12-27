La responsabilidad de Vargas, el compromiso de Nianzou y Marcao

El atacante suizo se ejercita un día antes del regreso tras el parón navideño y apunta a novedad ante el levante; los centrales francés y brasileño le acompañan en el gesto

La primera plantilla del Sevilla FC regresa este domingo 28 de diciembre por la tarde al trabajo para comenzar a preparar la cita liguera de una semana después (el 4 de enero a las dos de la tarde) ante el Levante UD en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque tres futbolistas se han adelantado y aparecieron en la víspera en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Uno de ellos, Marcao Teixeira, recortó una jornada sus vacaciones navideñas como gesto de compromiso con la entidad, ya que no podrá jugar ni contra los granotas ni, de momento, los cinco siguientes encuentros, ya que ha sido castigado con seis de sanción por su expulsión en el Santiago Bernabéu y el posterior careo, insulto incluido, con Muñiz Ruiz, aunque la entidad alegará y recurrirá para que pueda estar antes de mediados de febrero. Sí podrían constituir dos de las novedades en la próxima citación de Matías Almeyda su homólogo Tanguy Nianzou y el atacante Rubén Vargas.

Especialmente bienvenida ha sido el alta del internacional suizo de origen dominicano. Lesionado desde la visita el 24 de noviembre pasado al RCD Espanyol, sus compañeros y su entrenador le han echado de menos en los seis compromisos oficiales disputados (cuatro de LaLiga y dos de la Copa del Rey). No en vano, el '11' es el efectivo más determinante a las órdenes del 'Pelado', con tres goles y cuatro asistencias en 13 choques, por los 3+3 de Akor Adams (en la Copa de África como poco hasta final de año, como Chidera Ejuke) y el 4+1 de Isaac Romero. Combinó los ejercicios sobre el césped, en los que tocó balón, con trabajo de fuerza en el gimnasio del edificio anexo al Estadio Jesús Navas. Igualmente, el defensor procedente del Bayern de Múnich, también renqueante del bíceps femoral, adelanta al otro ocupante de la enfermería, César Azpilicueta, con una dolencia de aductores que le llevará algo más.

Rubén Vargas, el gran activo para hacer caja en enero

A cuatro días de que se abra la ventana invernal de transferencias, el Sevilla FC supedita los esperados 2-3 movimientos a que se produzcan varias salidas, tanto de los que no cuentan (casos del guardameta Álvaro Fernández o el central Ramón Martínez) como de otros que pudieran generar una amplia plusvalía, como un Juanlu Sánchez en la órbita de Bayer Leverkusen y Everton. Si todo lo que se recaudase por el quinteño sería beneficio al ser canterano, no es ningún secreto que Rubén Vargas es otro de los grandes activos del plantel blanquirrojo. Segundo con mayor valor de mercado (12 millones de euros, como Lucien Agoumé y José Ángel Carmona), según la web especializada 'Transfermarkt', el buen rendimiento desde que aterrizó hace ahora casi un año en Nervión y su bajo precio entones (2,5 millones) le convierten en una buena ocasión para hacer caja. Hay que recordar que, con el LCPD sobrepasado, el club del Sánchez-Pizjuán solamente podría usar para rearmarse un porcentaje de lo que ingrese o ahorre.