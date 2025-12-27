La necesidad más reciente del Sevilla en el mercado invernal de fichajes: más sombras que luces buscando gol en enero

Los malos guarismos de los delanteros de Matías Almeyda obligan a Antonio Cordón a buscar pólvora en la ventana de transferencias que abre el jueves, repitiendo una necesidad que se ha convertido en costumbre cuando antes sólo había sido un recurso puntual

Siete goles de Isaac Romero, cinco de Rubén Vargas, cuatro de Kike Salas y Dodi Lukébakio, tres de Akor Adams... Esta es la pobre lista de los máximos goleadores del Sevilla FC a lo largo de todo el 2025; con el nigeriano y el lebrijano, tres tantos cada uno, como los meores realizadores nervionenses en esta 25/26. Ante estos datos y las manifiestas dificultades evicenciadas para generar peligro y materializarlo, huelga decir que el fichaje de un delantero es la gran prioridad del director deportivo Antonio Cordón para el mercado invernal que abre sus puertas el próximo jueves.

Buscar gol en enero: de recurso ocasional a costumbre en la última década

Será el tercer enero seguido que el Sevilla FC tenga que recurrir a la ventana de transferencias para resolver sus carencias ofensivas, en una costumbre que viene siendo habitual en la última década con Víctor Orta, con Monchi, con Joaquín Caparrós y con Óscar Arias. En ocho de los 10 últimos mercados invernales, ha llegado algún delantero a Nervión; circunstancia que sólo se produjo en tres ocasiones en los primeros 15 años del siglo XXI.

En la historia más reciente, únicamente no llegó ningún '9' al equipo blanquirrojo a incios de 2021, cuando todos los recursos fueron para el Papu Gómez, y en 2023, cuando se cerró el regreso de Lucas Ocampos, el fichaje de Fede Gattoni y las cesiones de Loïc Badé, Pape Gueye y Bryan Gil. Sin embargo, entre los años 2000 y 2011 sólo llegaron tres puntas.

Más sombras que luces a la hora de buscar gol en el mercado de enero

Nikos Machlas, que llegó cedido procedente del Ajax de Ámsterdam neerlandés en enero de 2003 fue el primero de una lista que de momento cierra Akor Adams y que tiene muchas más sombras que luces, aunque éstas últimas tuvieron una intensidad lumínica muy potente.

Son los casos de Youssef En-Nesyri, que también es el delantero invernal en el que más dinero ha invertido el Sevilla FC, y Stevan Jovetic. Incluso podrían salvarse Munir El Haddadi o Aleksander Kerzhakov; mientras que el capítulo de decepciones lo encabeza Anthony Martial y lo engrosan otros como Sandro Ramírez, Alejo Véliz o Babá Diawará.

Todos los delanteros fichados por el Sevilla FC en el mercado invernal durante el siglo XXI