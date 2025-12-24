Los problemas del Sevilla van más allá de una mera falta de puntería: ¡Es el equipo más certero de LaLiga!

En este 2025, el club nervionense tiene las peores cifras anotadoras a nivel individual en el último medio siglo; pero es el quinto equipo con más goles y el que menos disparos falla de toda LaLiga EA Sports en esta 25/26

El 2025 del Sevilla FC ha sido para olvidar. Sólo ha logrado cuatro victorias en el Ramón Sánchez-Pizjuán en todo el año, la mitad de su cifra más baja en el siglo XXI; y sólo hay tres equipos que hayan sacado menos puntos -exceptuando por motivos evidentes a los tres que ascendieron en esta 25/26 y los tres que descendieron en la 24/25-. La lluvia de tarjetas con sus consecuentes sanciones, la pandemia de lesiones o el festival de regalos defensivos son algunos de los estigmas que explican estos malos guarismos. También han influido, por supuesto, esos manifiestos problemas de cara a gol que convierten en casi obligatorio el fichaje de un delantero en este mercado de enero.

El Sevilla FC, el equipo con más puntería de la 25/26 y el sexto mejor realizador de 2025

Eso sí, en matería ofensiva hay un matiz importante; ya que la explicación no es tan simple como achacarlo todo a una mera falta de puntería, a pesar de que a todo el mundo se le vendrá a la cabeza las numerosas ocasiones claras falladas en el Santiago Bernabéu. La estadística resulta sorprendente, pero el Sevilla FC es el equipo más preciso de LaLiga EA Sports en la presente temporada. Un 40 por ciento de los disparos de los pupilos de Matías Almeyda acaban en gol... pero sucede que son el sexto equipo que menos dispara entre los tres palos: 60 en 17 jornadas; sólo empeorado por los 57 tiros del Deportivo Alavés, los 55 del Levante UD, 48 del Valencia CF, los 46 del Real Oviedo y los 44 del Getafe CF.

Así se puede comprobar en la interesante estadística compartida en redes sociales por el analista Juan Manuel Muñoz en su cuenta de 'Chiquidatos Fútbol', que ayuda a entender por qué el Sevilla FC es el décimo clasificado en esta 25/26 y acabó decimoséptimo la 24/25 a pesar de ser el quinto equipo que más goles ha marcado en esta primera mitad de la actual campaña (24) y el sexto que más tantos ha celebrado en todo este 2025 (52), sólo por detrás de FC Barcelona (102), Real Madrid (73), Villarreal CF (68), Atlético de Madrid (68), Real Betis (65) y RC Celta de Vigo (52).

Seguramente no será la percepción que tendrán en mente muchos aficionados nervionenses, pero la línea es claramente ascendente con Matías Almeyda, pues el 40 por ciento de efectividad del Sevilla FC que le convierten en el equipo más certero en la 25/26 contrasta con el pobre 27 por ciento de acierto que le convirtió en el tercer peor ataque de LaLiga 24/25, a nivel colectivo con Xavier García Pimienta y Joaquín Caparrós, y que ha dejado en 2025 los peores datos individuales en el último medio siglo.

El máximo realizador sevillista en 2025 ha sido Isaac Romero con sólo siete goles, seguido de los cinco de Rubén Vargas y de los cuatro del denostado Kike Salas y del traspasado Dodi Lukébakio. Akor Adams, con tres, y Alexis Sánchez, con dos, no han elevado el listón y han empujado a Antonio Cordón a reforzar la delantera buscando, más que puntería (que también), una presencia más continuada en el área de sus contrincantes.