Elye Wahi: Akor Adams le sustituyó en el Montpellier y ahora Cordón quiere juntarlos en Nervión

Los blanquirrojos habrían preguntado por la cesión con opción de compra del atacante franco-marfileño, que fracasó en Marsella y tampoco se ha adaptado a Frankfurt

Agosto de 2023. El Montpellier acaba de vender a su canterano Elye Wahi al RC Lens por 30 millones de euros. Formado en las canteras del JS Suresnes, el SM Caen y el FC Montfermeil, los occitanos lo reclutaron en edad cadete para llevarlo a la elite y convertirlo en internacional francés desde categoría sub 16 a olímpica. Firmó 32 goles y nueve asistencias en sus 92 partidos en Hérault, convirtiendo luego 12+4 en 36 con los pasocalesianos, argumentos de sobra para que el Marsella pagase 27 millones por él hace dos veranos. Su sustituto en el equipo que le dio fama es el actual delantero del Sevilla FC Akor Adams, con su paisano Ejuke en la Copa de África después de ser el MVP contra el Real Oviedo, cuando marcó un gol y facilitó los de Djibril Sow y Batista Mendy. El MHSC pagó por el nigeriano al Lillestrom 4,5 millones, ganando uno más año y medio después gracias a Víctor Orta.

A Wahi le fue bastante mal cuando quiso dar un salto. En la Costa Azul duró seis meses. Pese a que apenas anotó tres goles y dio una asistencia en 14 partidos, sin superar los 600 minutos, el Eintracht permitió al OM prácticamente recuperar su inversión (26 millones) en el pasado mercado invernal. Con todo, la Bundesliga tampoco está sacando lo mejor de este artillero de aún 22 años (cumplirá 23 el próximo 2 de enero de 2026) y 1,84, hasta el punto de que lleva allí un tanto y tres asistencias en 25 participaciones. Razón de más para que en Frankfurt se planteen una salida, que apuntaba a un regreso a la Ligue 1. De esta forma, el Niza lleva semanas negociando su incorporación, todavía sin acuerdo con el futbolista y la entidad germana. Este lunes, 'L'Équipe' informa de que Antonio Cordón habría entrado en escena, proponiendo un préstamo con opción de compra "elevada", según la citada fuente. El de Granja de Torrehermosa podría reunir, al menos en el primer semestre de 2026, a sustituto y sustituido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Wahi, invicto en sus dos enfrentamientos contra el Sevilla

El de Courcouronnes se ha enfrentado en dos ocasiones al que podría ser su nuevo equipo, permaneciendo invicto hasta la fecha y propiciando su eliminación de la Champions League 23/24. De hecho, aquel Racing de Lens 2-1 Sevilla FC es hasta el momento el último encuentro de los nervionenses en la competición continental, tras clasificarse para la máxima europea por su séptimo título de la Europa League la primavera anterior frente a la Roma en Budapest. Fue la sexta jornada en el Grupo B de la UCL y los de Diego Alonso cayeron en el Stade Bollaert-Delelis por 2-1, con un gol de Przemyslaw Frankowski que empató de penalti Sergio Ramos y un tanto local en el minuto 96 de Angelo Fulgini. Ese día fue titular Elye Wahi, sustituido en el minuto 72 por Morgan Guilavogui. Antes, en septiembre de 2023, el artillero franco-marfileño disputó un periodo similar en el 1-1 del Ramón Sánchez-Pizjuán entre blanquirrojos y los de 'sang et or'.