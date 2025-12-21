La mayor urgencia del Sevilla en el mercado de enero sin excusa posible

La derrota en el Santiago Bernabéu confirma la categoría de urgente de dotar a Almeyda en la próxima ventana de transferencias de una referente que rentabilice la ajustada generación sevillista

En el Área Chica abundan las soluciones urgentes por el escaso margen de maniobra y no cabe duda que el Sevilla se desenvolverá en enero en un espacio financiero igualmente reducido pero con una urgencia completamente perentoria más allá de las dificultades por las limitaciones económicas y el overbooking de fichas.

Y es que, dentro de los numerosos problemas que arrastra el Sevilla de Almeyda, quedó en evidencia contra el Real Madrid que la principal carencia se encuentra en la punta de lanza. No en vano, pese a sus también notorias deficiencias de generación en la medular, los nervionenses fabricaron ocasiones en el Santiago Bernabéu para haberse adelantado y remar con la corriente a favor, pero Isaac Romero desperdició opciones claras ante Courtois y ni contra el Real Madrid ni en Liga te perdonan la indulgencia de cara a puerta.

La perjudicial actuación de Muñiz Ruiz y las llegadas desaprovechadas

Cierto que se produjeron otras circunstancias que también condicionaron el partido, especialmente la nefasta y perjudicial actuación de Muñiz Ruiz, tanto en cuanto el devenir del encuentro habría cambiado si al borde del descanso castiga como debería haber hecho con la segunda amarilla la entrada de Rodrygo a Marcao.

No obstante, antes de esta acción tan polémica y determinante, el Sevilla le brindó vida al Real Madrid con las llegadas desaprovechadas, lo que posiblemente no habría sucedido si Almeyda dispusiera de mayor pegada en los últimos metros. Obviamente, no se trata de cargar la culpa en el lebrijano, pero sí de alertar de un déficit indiscutible que, a día de hoy, se erige en una rémora y Antonio Cordón debe solucionar en enero después de que en verano dejara pendiente esta tarea.

Las expectativas con el delantero y la comparativa con el resto de equipos

Nadie espera a ningún delantero de primer nivel por la situación económica, pero basta mirar al resto de equipos de Primera para comprobar que la mayoría cuenta con recursos en ataque que resultarían válidos en Nervión.

El alto ejecutivo extremeño demostró en la ventana estival capacidad máxima para exprimir su mínimo margen -solo gastó 250.000 euros para reconstruir el plantel- y ahora está en su debe liberar fichas y dotar a Almeyda de una verdadera referencia arriba que convierta en productividad la esterilidad actual en la finalización. Y sobra cualquier excusa desde el momento que aceptó las condiciones precarias que le ofrecieron en su momento para asumir el control deportivo, lo que hasta ahora no ha hecho en sus contadas apariciones públicas como director de fútbol sevillista.