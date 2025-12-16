Los tres fichajes proyectados por el Sevilla para reforzar la plantilla en enero

Antonio Cordón, en consonancia con las peticiones de Almeyda, rastrea el mercado con la intención de apuntalar todas las líneas con un refuerzo si las salidas y las limitaciones económicas lo permiten; Patrik Mercado, uno de sus objetivos avanzados, se ha complicado considerablemente en las últimas semanas

La victoria cómoda contra el Oviedo ha supuesto un soplo de tranquilidad en Nervión en plana crisis de resultados, pero, obviamente, no esconde las carencias de su plantilla y ni frena la hoja de ruta establecida por el club de cara al mercado de enero, donde los objetivos marcados por Antonio Cordón en consonancia con Matías Almeyda ya se encuentran sobre la mesa.

El técnico le ha comunicado ya al director de fútbol cuáles estima que son las prioridades a la hora de reforzar el equipo y el alto ejecutivo extremeño, que comparte punto de vista, ya rastrea el mercado con el cometido de realizar tres incorporaciones. Teoría que después será posible o no en función de las salidas que se produzcan, pues ahora mismo no hay fichas disponibles y regresa Gattoni de su cesión, y de las posibilidades económicas, muy limitadas y a expensas también de la venta millonaria planeada para la venta invernal.

El Sevilla pretende realizar un fichaje por línea

Así las cosas, como ha podido saber esta redacción a través del propio club nervionense, el Sevilla afronta el mercado con el deseo de realizar un fichaje por línea, es decir, atar a un central, un centrocampista y un delantero. Las dos primeras posiciones ya se reforzaron en verano, pues para el centro de la zaga llegaron gratis César Azpilicueta y Fábio Cardoso, si bien el luso no ha conseguido ganarse la confianza de Almeyda y, pese a ser una demarcación muy poblada, casi ninguna de las opciones convence plenamente al técnico ni ha rendido a buen nivel. Para la medular aterrizó Batista Mendy, pero Cordón dejó pendiente completar esta zona después de que el Betis le arrebatara a Amrabat y de no traer a ningún futbolista de corte creativo.

Otra asignatura que dejó en el aire fue reclutar a un delantero y ahora mismo, con Isaac Romero como único efectivo por la marcha de Akor Adams a la Copa de África, es una prioridad para la dirección deportiva, quizás la primordial junto al centro del campo, posición para la que Antonio Cordón maneja un nombre que se ha complicado considerablemente.

Patrik Mercado, objetivo sevillista para la medular del Sevilla

De esta forma, el director de fútbol tiene en agenda el nombre de Patrik Mercado, medio ecuatoriano de 22 años que milita en el Independiente del Valle y al que mucho consideran como la gran joya del país. En su momento, fuentes consultadas por ESTADIO afirmaron que el Sevilla se erigía en una opción firme para el de Tena y que incluso se habría profundizado en las conversaciones entre las partes, lo que no negó el entorno del futbolista a esta redacción sin dar ninguna pista más.

Sin embargo, su llegada resulta cada vez más compleja, por el aumento creciente de la competencia por Mercado y el interés de su club de que, antes de que dé el salto a Europa, milite en el Coritiba brasileño, después de que dicho club anunciara como nuevo inversor al Grupo Independiente del Valle. No obstante, como apunta el periodista Mateo Moretto, el futbolista presiona para viajar ya al Viejo Continente, donde en las dos últimas semanas ha aumentado el número de pretendientes con clubes portugueses, ingleses y alemanes dispuestos a invertir en su incorporación.

Negociaciones avanzadas que se complican sobremanera por la competencia

Competencia que desataría una puja que deja al Sevilla en un segundo plano por sus limitaciones económica a pesar de que, según dicha fuente, el Sevilla había avanzado notablemente en las negociaciones.