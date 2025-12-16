Rakitic expresa públicamente su intención de volver al Sevilla y Almeyda le abre la puerta: "Pues lo traemos también"

El croata, ahora director técnico del Hadjuk Split, confiesa que no dudará en volver cuando lo llamen desde Nervión y el técnico argentino le responde de inmediato

Ivan Rakitic regresó a Nervión en 2020 para vivir una segunda etapa después de haberse marchado en 2014 como un auténtico ídolo de la afición blanqurroja y haciendo historia.

La nueva aventura, muy diferente a la anterior, terminó en enero de 2024, cuando se marchó al Al-Shabab árabe, paso previo para colgar las botas en el Hadjuk Split de su país, club en el que ahora ocupa el cargo de director técnico sin olvidarse en ningún momento de su sentimiento sevillista. Y es que el croata echó raíces en la capital hispalense y en Nervión y se creó un nexo que apunta a que, tarde o temprano, volverán a unir sus caminos lejos del césped, con algún cargo dentro del organigrama sevillista.

Rakitc afirma que lo dejaría todo si le llama el Sevilla

De hecho, pese a su puesto actual en el Hadjuk, Rakitic ha vuelto a expresar abiertamente que su sitio está en el Sevilla y que su deseo y meta es regresar a la que ya considera su casa. Así, en una entrevista concedida en Movistar +, el excentrocampista asegura que no dudaría en su respuesta si el Sevilla descolgara el teléfono para reclamar sus servicios en algún departamento.

“Si ahora mismo me llama el Sevilla, yo mañana cojo un vuelo y ayudo en lo que sea. Estoy muy contento aquí, pero nuestra casa está allí. Lo echo mucho de menos”, apunta Rakitic, que ha recibido un 'feedback' que seguro que le ha agradado, pues el propio Matías Almeyda le ha respondido en la rueda de prensa previa al partido copero contra el Alavés de mañana.

Y Matías Almeyda le ha respondido

No en vano, el técnico del Sevilla con su franqueza y sentido de humor habitual, le ha abierto la puerta para volver una vez que este mismo curso se produjo la vuelta de Erik Lamela para formar parte de su cuerpo técnico.

Así, se le cuestionó directamente sobre qué le parece la posibilidad de que un mito sevillista como Rakitic emprendiera el camino de vuelta. "Ivan es una leyenda del fútbol y una leyenda también del Sevilla", apuntó el 'Pelado', que preguntó para qué departamento.

"¿Pero sería para jugar? Ah, para el club o el cuerpo técnico. Vale, pues traemos a Rakitic. Tenemos a Lamela y ya estamos otra vez como en los viejos tiempos. Eso son deseos de la gente que ha pasado por el club y su sentimiento es respetable", indicó el preparador nervionense antes de afrontar la visita a Mendizorroza.

