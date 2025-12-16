Nuevo reconocimiento del Sevilla a José Antonio Reyes

José Antonio Reyes dará nombre al Dorsal de Leyenda del Sevilla FC después de una iniciativa propuesta por un accionista en la pasada Junta General

El Sevilla FC dará un nuevo reconocimiento a José Antonio Reyes renombrando el Dorsal de Leyenda con la figura del jugador utrerano. La máxima distinción que otorga el conjunto sevillista pasará a recordar por siempre al talentoso futbolista tristemente fallecido en un accidente de tráfico en el año 2019.

Dorsal de Leyenda José Antonio Reyes

Dentro de la convulsa Junta General de Accionistas del Sevilla se produjo un hecho de consenso entre todos los presentes. En el punto quinto del orden del día (ruegos y preguntas), un accionistas tomó la palabra para pedir al presidente José María Del Nido Carrasco que el próximo año el Dorsal de Leyenda del Club pasa a llamarse 'Dorsal de Leyenda José Antonio Reyes'.

Una iniciativa que fue bien acogida por todos los accionistas de la entidad. El presidente se comprometió, en nombre del Consejo de Administración, a poner en marcha esta petición que servirá para rendir homenaje y recordar para siempre al jugador sevillano criado en la cantera. Una súplica que levantó los aplausos de los presentes en la sala.

Todos los ganadores del Dorsal de Leyenda en el Sevilla FC

El Dorsal de Leyenda es la distinción máxima que el club rojiblanco otorga a sus exjugadores. Se creó en junio del año 2009 bajo el mandato de José María Del Nido Benavente. Hasta el momento, 14 han sido los futbolistas premiados:

1. Juan Arza

2. José María Busto

3. Marcelo Campanal

4. Ignacio Achucarro

5. Antonio Valero

6. Paco Gallego

7. Enrique Lora

8. Curro Sanjosé

9. Antonio Álvarez

10. Enrique Montero

11. Pablo Blanco

12. Juan Carlos Unzué

13. Francisco López Alfaro

14. Jesús Navas