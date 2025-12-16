Matías Almeyda pide información sobre la venta del Sevilla: "Soy el entrenador, me involucro y quiero saber"

El técnico argentino asegura haberse empapado de todos los pormenores de la situación institucional y asume que en enero habrá ventas dolorosas en la plantilla del Sevilla FC: "Sí, lo he hablado con Antonio (Cordón) y con José María (Del Nido Carrasco)"

Por lo que se vio y se escuchó en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla FC celebrada en la tarde-noche de este pasado lunes, la venta del club está muy encaminada a cerrarse a pesar de que casi nadie tiene información concreta al respecto; ni siquiera un fuerte candidato a asumir esa adquisición, como es Antonio Lappí, líder de la 'Tercera Vía' que reclamó a la directiva más transparencia sobre este proceso. El incierto desenlace de las negociaciones con un potente grupo inversor estadounidense mantiene entre expectantes e intranquilos a la afición pero también a los trabajadores de todas las áreas de la entidad.

En ese grupo de personas expectante se ha autoincluido el técnico Matías Almeyda, quien en la rueda de prensa previa al viaje a Vitoria para enfrentarse este miércoles al Deportivo Alavés en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ha desvelado que permaneció atento a los medios oficiales para no perder detalle de lo que pasaba en la junta. Y no sólo eso, sino que también se empapó de todas las crónicas y análisis que hicieron los medios de comunicación de Sevilla e incluso se puso a revisar lo acontecido en los numerosos cónclaves calientes que se han celebrado en los dos últimos años, entre los ordinarios y los extraordinarios: "Yo soy entrenador, pero me involucro y quiero saber".

El entrenador del Sevilla FC también está inquieto con la venta del club: "Quiero escuchar y ser parte"

"La vi, la vi toda. Escuché todo lo que pasó en la junta y también he escuchado las de antes. Yo, como entrenador de Sevilla y como alguien que jugó acá, mi idea siempre es la de la unión de todos. Soy entrenador, no entro en temas que no me incumben a mí, pero me involucro y quiero saber". "También he visto lo que han comentado de la junta todos ustedes. Quiero saber todo lo que va pasando, cómo están, qué piensa cada accionista... Todos estamos comprometidos y escuchar a todo el mundo es bueno. Después creo que, por lo que han declarado ustedes también, ha habido un punto positivo en la comunicación y eso alegra a cualquier sevillista. Ojalá que eso siga adelante, porque en realidad todos quieren al escudo y ésa es la única idea, defenderlo", ha respondido, sorprendiendo por lo pendiente que estaba de la JGA.

"A ver, con involucrarme me refiero a que quiero escuchar y ser parte. Interiorizarme, mostrar que no me da lo mismo lo que pase. Está bueno interiorizarse donde uno trabaja, donde uno está; pero después creo en los demás. Pienso que por ahí se puede ver el esfuerzo, las ganas, el amor, la pasión con lo que cada uno trata de estar a la altura. Y nada más, yo siempre soy un agradecido de estar en el lugar donde estoy. Me dan trabajo, entonces soy agradecido", ha añadido en una segunda pregunta que le insistía ante lo poco habitual que resulta escuchar a un técnico mojarse así de temas institucionales.

Almeyda asume que en enero habrá ventas dolorosas en el Sevilla FC: "Lo he hablado con Cordón y con Del Nido"

Aprovechando que admitió escuchar toda la JGA del Sevilla FC, Juan José Ponce, compañero de ESTADIO Deportivo, le ha preguntado también por su opinión acerca de la necesidad de afrontar alguna salida dolorosa durante este mercado invernal de fichajes para equilibrar cuentas y poder aspirar a reforzar algunas de las posiciones que quedaron con carencias después de la limitadísima planificación estival.

"Bueno, nosotros tenemos diálogos con Antonio (Cordón), con el presidente José María (Del Nido Carrasco) y sí, estoy enterado de todo eso. Pero, repito, yo sólo soy el entrenador y lo que más está en mi mente es cómo formar, cómo corregir, cómo darle vuelta a las situaciones cuando salen mal... Después, cada uno en su área se está rompiendo el alma también para darle lo mejor a esta institución", ha declarado, sin querer entrar a valorar si la llegada de capital extranjero sería buena o mala para el club.