José María del Nido Carrasco no disipa duda alguna sobre la venta del Sevilla FC: "No puedo contestar a algo que no me incumbe"

El presidente de la entidad hispalense ha hecho balance de la Junta General de Accionista, no mojándose sobre la posible venta del club y hablando de un ambiente más relajado

José María del Nido Carrasco, en esta Junta General de Accionistas del Sevilla FC, se puede decir que ha vivido una situación mucho más cómoda que en años anteriores. Con la venta de la entidad como tema estrella de este año, ha vivido una Junta donde ha podido sacar adelante los distintos puntos propuestos en la misma. También se ha encontrado con una oposición de su padre, José María del Nido Benavente, algo menos fuerte que en otras ocasiones, lo que denota que la situación ha cambiado en estos últimos meses.

Posteriormente, al término de la Junta, y una vez hablados tanto Antonio Lappi como Del Nido Benavente, ha comparecido ante los medios de comunicación para contestar a ciertas cuestiones de actualidad. En un momento donde existe preocupación por la más que posible venta de la entidad, el presidente no ha querido meterse en ese asunto. "No me corresponde a mí hablar de ese tema, de verdad. Yo soy el presidente de Sevilla, yo me dedico a gestionar el Sevilla, tengo 100 acciones y no puedo decir nada de algo que no me incumbe", declaró el presidente.

Uno de los accionistas, Eduardo Arenas, también hizo referencia sobre si le iban a plantear al nuevo comprador qué harían tanto con los terrenos del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y con los de la Ciudad Deportiva, respondiendo también en la línea anterior, ya que "tiene poco más de 100 acciones y que no participa en ningún proceso de absolutamente nada que tenga que ver con la posible venta de los paquetes accionariales de los accionistas mayoritarios, entre los que él no se encuentra y que no puede contestar algo que no le incumbe", respondió sobre ello.

Sobre el ambiente de la Junta General de Accionistas, ha estado de acuerdo en que el ambiente ha sido algo menos tenso que en otras ocasiones. "Creo que sí, por lo menos el ambiente lo ha parecido, ¿no? Ha habido un ambiente más tranquilo y sí, a mí me ha parecido que más tranquilo que las últimas, sí (...) Hoy no me han insultado, no ha venido mi hermano. Si a eso se refiere, con que ha estado menos beligerante y que yo haya estado más cómodo, he estado tranquilo. Lo estuve en las otras ocasiones y lo he estado hoy. Creo que él ha tenido una postura que es la que habrá entendido que tiene que tener, pero es cierto que las formas de las anteriores a mí personalmente no me gustaban", finalizó José María del Nido Carrasco.