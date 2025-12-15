Luz verde para el Consejo del Sevilla, presupuesto ajustado para la 25/26 y respuesta breve sobre la venta del club

El capital social presente en la Junta de Accionistas, cómoda para la alta cúpula, aprobó por mayoría la gestión del Consejo de Administración, que presentó sus estimaciones para este ejercicio con equilibrio entre gastos e ingresos y pasó de puntillas por el asunto estrella de la Junta: "No hay documento de venta"

La Junta General de Accionistas, en su recta final, resolvió la aprobación de los últimos puntos del orden del día, pues, como se esperaba, el capital social de la entidad respaldó tanto las cuentas cerradas el 30 de junio de 2025 como la gestión del Consejo de Administración.

Así, con más del 77%, se aprobó la propuesta de distribución del resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2025; y con el mismo porcentaje, tanto las Cuentas Anuales y el informe de gestión como la gestión de la alta cúpula de Nervión, lo cual entraba dentro del guion al contar con la mayoría accionarial.

El Sevilla presenta presupuestos muy equilibrados para la 25/26

Acto seguido llegó el momento de presentar los presupuestos para la 25/26, en la que Del Nido Carrasco espera alcanzar o encarrilar el equilibrio presupuestario. En este sentido, como se expuso en la Junta de Accionistas, se prevé unos ingresos de 161 millones de euros y unos gastos de 164 millones, por lo que en el caso de cumplirse estas previsiones las pérdidas se reducirían a solo 3 millones.

Esta cifra de 161 millones supondría un crecimiento importante con respecto al curso anterior, más concretamente 38 millones de euros, basados principalmente por las plusvalías obtenidas por las ventas de jugadores, que ya contabilizarán para el ejercicio que concluirá el 30 de junio de 2026. Así, como explica el club a través de sus cuentas, ya se ha cubierto un 80% de la cantidad de 45 millones de euros que esperan alcanzarse con las ventas realizadas el pasado verano, casos de Badé, Lukébakio e Idumbo. Para cubrir, lo restante el club espera realizar en enero una venta de alrededor de nueve millones, aunque el límite es el 30 de junio, para también poder reforzar la plantilla en este mercado.

El coste de la plantilla inscribible baja en 23 millones con un matiz esencial

Los ingresos suben también en abonados, pero vuelven a bajar en derechos televisivos hasta los 63 millones, mientras que la cifra de negocios se mantiene en 116 millones.

Dentro de los gastos, el mayor porcentaje se lo lleva el coste de la plantilla inscribible, que se estima en 89 millones de euros, por fichas y amortizaciones, lo que supone una reducción de 23 millones con respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad, siete se consumen en los sueldos de los cedidos y la friolera de 20 millones en Jordán y Nianzou, como ha comunicado el club. En total, el Coste de Plantilla Deportiva (CPD) se eleva hasta los 96 millones por los 121 del curso anterior.

Poca respuesta del Consejo sobre la venta del club a capital extranjero

Fueron muchas las preguntas que se le realizaron a José María del Nido Carrasco por el asunto estrella de la Junta de Accionistas, pero lo cierto es que el presidente apenas si respondió ninguno de los requerimientos y se limitó a una respuesta concisa a la intervención de Eduardo Arenas: "No existe ningún documento de venta del club”.