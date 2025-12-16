Va con Antonio Lappí pero Monchi también aprueba la entrada de capital extranjero en el Sevilla: "Tarde o temprano iban a llegar"

El que fuera director deportivo nervionense y que en la actualidad ejerce como presidente del CD San Fernando recuerda sus buenas experiencias con dueños americanos en la AS Roma y con empresarios egipcios en el Aston Villa: "Ni han cambiado el escudo ni han vendido el estadio y los dos clubes están mejor que cuando llegaron"

Después de estar 30 años seguidos trabajando para el Sevilla FC -canterano, portero del primer equipo, delegado de campo y director deportivo-, Monchi se fue en 2017 a la AS Roma y, cuando abandonó el club italiano en 2019, no tardó en volver a casa. En junio de 2023, justo después de ganar su séptima Europa League, deja de nuevo el cargo para afrontar una etapa en el Aston Villa inglés que concluyó con su dimisión a finales del pasado mes de septiembre. Y, como es lógico, desde entonces no para de especularse con el cuándo y el cómo de su tercera etapa en Nervión. Porque nadie duda de que va a volver.

Monchi va con Antonio Lappí pero abre la puerta al capital extranjero en el Sevilla: "Tarde o temprano, llegará"

En este sentido, Antonio Lappí reconoció en la Junta General de Accionistas celebrada este pasado lunes reconoció que lo tiene todo hablado con el isleño si logra hacerse con la compra de las acciones del club; pero escuchando a los Del Nido, padre e hijo, esa (Tercera) vía es del todo improbable. La información que maneja ESTADIO Deportivo apunta que esa candidatura local está descartada por los grandes tenedores sevillistas por más motivos al margen del económico y todo está allanado para el aterrizaje de un poderoso grupo estadounidense que, tras hacerse con el mando de la gestión, ha prometido preparar una fuerte inyección con ampliación de capital y con una profunda mejora de plantilla y de instalaciones.

Sobre el papel no es su candidatura, pero Monchi también ve con buenos ojos el desembarco de capital extranjero. Más que nada, porque lo ve inevitable y porque sus experiencias con gestores sin tanto arraigo han sido muy positivas. "El capital extranjero tiene que llegar tarde o temprano al Sevilla FC", ha dejado claro Monchi en una entrevista en la Cadena SER en la que recordó que ya ha trabajado con multimillonarios empresarios estadounidenses, como el bostoniano James Pallota en Italia o el egipcio Nassef Sawiris en Inglaterra.

"Las dos experiencias que tuve, tanto en Roma como en el Aston Villa, han sido buenas. Los dos clubes están ahora mucho mejor que cuando llegaron", argumentó, explicando que además de amasar mucho dinero, sus exjefes "son personas serias, con mucho mucho ojo" y que han sabido cómo dirigir a grandes clubes europeos. "No tengo miedo a que eso pase en el Sevilla; pero tampoco sé quiénes son los que llegarían. Yo hablo de mi experiencia y allí no han cambiado el escudo de la Roma, no han vendido el estadio del Aston Villa y los aficionados siguen disfrutando de sus clubes", continuó, asegurando que su aventura fue perfecta desde el primer día hasta el último. Además, defendió su gestión de quienes le consideran culpable de la crisis actual: ¿Tengo que pedir perdón? Yo no culpé a Óscar Arias ni a Caparrós".