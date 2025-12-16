Cuatro regresos y ocho bajas en la lista del Sevilla para visitar al Alavés en la Copa del Rey

Almeyda recupera a Suazo, Januzaj, Isaac Romero y Peque, pero sigue sin contar con seis lesionados a los que ahora se han sumado Akor Adams y Ejuke

El Sevilla visita mañana miércoles el estadio de Mendizorroza para enfrentarse al Alavés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, cita que la plantilla nervionense considera una 'final' por la ilusión de dar una alegría a la afición en la competición copera.

Para ello, Matías Almeyda ha recibido muy buenas noticias en los últimos días después de haber afrontado el choque contra el Oviedo con un total de diez bajas, ocho por lesión y dos por sanción, con el único alta de Juanlu Sánchez.

Lista de 24 para Vitoria con cuatro novedades

En este sentido, para el enfrentamiento contra los babazorros, el 'Pelado' ha podido incluir en la lista de 24 efectivos para Vitoria a cuatro jugadores que no estuvieron presentes contra los carbayones, tres de ellos fundamentales en los planes del preparador argentino.

De esa manera, tanto Gabriel Suazo como Adnan Januzaj han dejado atrás sus molestias y están de nuevo a disposición de Almeyda. El chileno es pieza básica en su esquema, si bien el canterano Oso ha cumplido con creces en los partidos que ha ocupado su lugar. También vuelven Peque e Isaac Romero tras cumplir sus respectivas sanciones contra los ovetenses, el primero de un partido por acumulación de amarillas y el segundo, de dos por la expulsión contra el Betis en el derbi hispalense.

Ocho bajas para Almeyda, seis por lesión

En cualquier caso, el Sevilla arrastra todavía numerosas ausencias, por todavía prosiguen con su puesta a punto hasta seis efectivos, casos de Nyland, Kike Salas, Azpilicueta, Nianzou, Marcao y Rubén Vargas, por lo que cuatro de ellos son centrales.

A la nómina de ausencias, hay que sumarle dos futbolistas que sí jugaron el domingo y que, además, fueron fundamentales en la goleada a los asturianos. De este modo, faltarán los nigerianos Ejuke y Akor Adams, que ya se han marchado con su selección para la disputa de la Copa de África.

Notable presencia de futbolistas del filial

Para completar la lista, Almeyda ha citado hasta a ocho futbolistas con ficha del filial, casos de Alberto Flores, Rafa Romero, Andrés Castrín, Oso, Iker Muñoz, Manu Bueno, Miguel Sierra y Álex Costa.

Esta es la lista completa del Sevilla Fútbol Club para la visita copera al Alavés: Odysseas Vlachodimos, Alberto Flores, Rafa Romero, Carmona, Juanlu Sánchez, Fábio Cardoso, Ramón Martínez, Andrés Castrín, Iker Muñoz, Gabriel Suazo, Oso, Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Manu Bueno, Batista Mendy, Joan Jordán, Djibril Sow, Januzaj, Miguel Sierra, Alfon, Peque, Alexis Sánchez, Isaac Romero y Álex Costa.