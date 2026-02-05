Del Nido Carrasco declara en los juzgados de Sevilla tras ser denunciado por supuesto delito societario en la junta del Hombre de la Pajarita

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha tenido que prestar declaración para ofrecer su versión de los hechos después de ser denunciado por su padre, José María del Nido Benavente, después del cónclave accionarial celebrado hace algo más de 10 meses

Aunque ahora todo los focos de la atención mediática están puestos en el proceso de venta de acciones abierto para traspasar el control de la sociedad, en el Sevilla FC no se han acabado las cuitas institucionales. Ni muchísimo menos. Tanto es así, que según ha trascendido este mismo jueves, hace nueve días que se rodó el último episodio de la tan encarnizada división en el seno de la familia Del Nido. En esta entrega más reciente, el hijo ha acudido a los juzgados para declarar por una denuncia contra su persona presentada por su propio padre por haber incurrido en un supuesto delito societario y de desobediencia a la autoridad judicial.

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, tuvo que declarar el pasado 27 de enero en el Juzgado de Instrucción número 14 de la capital hispalense en calidad de investigado por un posible delito societario en el que se le acusa de haber incurrido durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2025. En ella, las argucias del consejo de administración impidieron el voto a José María del Nido Benavente, a pesar de que éste había anunciado a bombo y platillo que por fin podría ejercer su derecho tras haber recibido medidas cautelares parciales en un auto dictado en los días previos por el Juzgado de lo Mercantil número 2.

Del Nido vs Del Nido: la Junta de Accionistas del 'Hombre de la Pajarita' sigue dando de sí en el Sevilla FC

Tras verse inhabilitado por enésima vez en virtud de pacto de 2019, el máximo accionista a título individual salió de la JGA y se fue directamente a presentar una denuncia ante el juez de guardia que finalmente fue admitida a trámite. Según ha trascendido, Del Nido Carrasco sólo ha prestado declaración para ofrecer su versión de los hechos a la espera de que avance la investigación. Para ello, el magistrado ha solicitado también las actas oficiales de aquella junta del 27 de marzo, así como las transcripciones y las grabaciones de audio y vídeo que haya documentadas.

"Vuelven a privar del derecho de voto al máximo accionista. Les da igual las resoluciones judiciales, se comete un delito de desobediencia, y ahora voy al juez de guardia. 'Mi padre podrá participar si se aparta de las garras de los americanos', decía (Del Nido Carrasco). Ahora ya el león es gatito y, como no sabemos qué le han ofrecido para que incumpla el pacto que tienen conmigo, que lleva consigo millonarias indemnizaciones, pues han votado con ellos amparando la nefasta gestión del Sevilla FC. No tenemos un buen futuro", explicaba Del Nido Benavente ante los medios desde la puerta de los Juzgados de Sevilla.

Fue la junta del cambio de chaqueta del 'Hombre de la Pajarita', el abogado Juan de Dios Crespo, quien como representante de 'Los Américanos' (dueños de un 14%) se desmarcó del que hasta entonces era su socio -ya se abstuvo en el cónclave anterior-. "La sala era un clamor: '¡Vete ya!', '¡Dimisión!'. Han ganado la votación porque los americanos han cambiado de bando. El pacto establece que, por cada punto del orden del día, deben indemnizarnos con cinco millones de euros. En cuanto tengamos el acta, reclamaremos para embargar las acciones", advertía. De aquello nunca más se supo.