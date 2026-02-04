Cordón arropa a la plantilla, ratifica a Almeyda, defiende el proyecto del Sevilla y confía en Nianzou: "Nadie pone pistolas en el pecho"

El director deportivo ha comparecido en rueda de prensa durante la presentación de Neal Maupay y ha centrado su intervención en pedir, por activa y por pasiva, confianza en que la situación se va a revertir. Eso sí, no esconde que "habrá que pelear hasta el final"

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla FC, ha ofrecido este miércoles una extensísima rueda de prensa en la que ha hablado muchísimo y prácticamente de todo, pero en la que realmente ha dicho más bien poco. Defensa a ultranza de toda la entidad, desde el palco hasta la última taquilla del vestuario; con autocrítica y admitiendo las condiciones adversas que convierten su trabajo en un reto. Esos son sus mensajes. Confianza. En el proyecto, en un Matías Almeyda que según él no debe temer por su puesto, en los que menos juegan de la plantilla e incluso en Nianzou. Caso aparte, el suyo, pues va de lesión en lesión siendo el que más dinero cuesta al año entre salario y amortización.

Matías Almeyda terminará la temporada aunque el Sevilla FC entre en descenso

"A ver, cuando iniciamos el proyecto sabíamos que Matías era el entrenador ideal en este momento el club, con las circunstancias, los condicionantes, la situación general de los límites de LaLiga... Él sabía que íbamos a tener que pelear y sabía, al igual que yo, que venir a Sevilla era un reto. Un reto en el queremos estar. Estamos convencidos de que vamos a lograrlo. Con el paso de los meses y de los años estoy convencido de que vamos a enderezar el rumbo y que vamos a ir creciendo poco a poco. Tenemos plena confianza en él porque es un trabajador nato. El equipo está a muerte con él, nosotros estamos a muerte con él. Confiamos en su trabajo y nada más", ha respondido de manera tajante Cordón al ser preguntado por el futuro de Almeyda si el equipo cae a descenso (está a dos puntos).

"Al final, es ir ajustando cosas. Charlamos todos los días, seguiremos ajustando porque somos muy críticos con nosotros mismos. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, somos humanos y todos los días nos levantamos pensando en qué hay que mejorar y él todos los días se levanta pensando en qué hay que mejorar. Duerme poco dándole vueltas continuamente a mejorar. Yo tengo plena confianza en él y en los jugadores", ha añadido.

Cordón reitera su mensaje de "Hay que estar alegres"

"Esto de estar alegre ya sé que ha calado mucho. Cuando yo comenté eso hablaba de un estado de ánimo que hay que transmitir en la vida, más que estar alegre es una energía positiva, que a mí me encantaría que toda la gente obtuviese a través de su equipo. Indudablemente, esa energía positiva no está después del partido del otro día, porque nos dolió mucho a todos; pero confiamos en darle la vuelta. Si no confiáramos en darle la vuelta no estaríamos aquí".

"Entonces, nuestra idea es ésa, devolver ese positivismo. Somos consecuencia de lo que hacemos y cada día hay que levantarse haciendo cosas mejores y aprendiendo de lo malo. Cada día es un día más para aprender y seguimos aprendiendo continuamente de todas las circunstancias. Sabíamos que era un reto muy difícil venir aquí y bueno, en eso estamos, en ese reto. Nos queda todavía mucho tiempo y confiamos en encontrar el camino". "Cuando hablo de cosas bonitas, hablo de valores que hay que tener en un vestuario, en una entidad y en la vida propia".

Confianza ciega en el actual proyecto del Sevilla FC

"Es que el Sevilla es muy grande. El Sevilla es un club muy grande. ¿Cómo no va a tener recorrido? Es una institución de las más grandes de Europa. He estado en grandes clubes, pero nunca he trabajado en un club a la altura del Sevilla. Te puedo decir que yo las puertas que le abren al Sevilla cuando hablas con cualquier club de Inglaterra, Italia, Rusia... es que no tiene nada que ver con los otros clubes en los que he estado. Nuestra función es que este club reflote. Estamos aquí para asumir ese reto. Es un reto muy importante dentro de mi carrera porque entendía que es un club que tenía que mejorar y que creo que va a mejorar. Llevamos ocho meses solamente. Hay clubes en los que he estado 17 años, imagínate".

"Aquí llevo ocho meses, pero estoy convencido con lo que yo estoy viendo del compromiso de los jugadores, es muy difícil ver que se rebajen el salario. Veo ese compromiso que tienen los canteranos, lo que hay dentro del vestuario, cómo trabaja el staff... Oye, hay que pelear por esto. Y yo mismo también peleo para ser mejor. No me quito responsabilidad. Tengo que mejorar", ha añadido Cordón tras un mercado invernal deficiente, aunque condicionado por las circunstancias.

Cordón defiende a los fichajes de verano: sólo Vlachodimos y Batista Mendy son fijos

"Yo, allá donde esté, voy a defender a mis jugadores a muerte. No voy a hablar mal de ninguno porque son activos muy importantes del club. El entrenador elige a los jugadores que tienen que ir jugando y los jugadores tienen estados de forma, lesiones, sentimientos... Son personas. Lo fundamental que yo valoro en cada jugador que se incorpora es su compromiso y el querer estar donde está para ayudar a los compañeros. Para mí, si tienen eso, tengo que defenderlos a muerte. Luego la parcela deportiva, pues todos podemos opinar lo que vemos, los partidos que hacen, lo que juegan o no juegan, pero eso ya es una misión más del entrenador".

El Sevilla FC sigue confiando en Nianzou

"Mira, yo creo que cada uno con su economía tiene que hacer lo que crea conveniente. Nosotros no podemos obligar absolutamente a nadie que haga un gesto de este tipo. Cada uno entiende lo que tiene que hacer, y cuando firman los contratos son para cumplirlos. Nadie le pone una pistola en el pecho para que firmen el contrato. Entonces, hay que ser consecuentes con lo que uno firma. Sí es una pena el tema de las lesiones. Creo que ya está mejor. De hecho, estaba entrenando con el grupo hoy. Y esperemos que esta vez sea la definitiva", ha respondido al ser preguntado a la negativa del francés a bajarse el sueldo.

"Como dije en verano, para mí había dos jugadores que esperaba que rindiesen diferente a lo que habían rendido anteriormente: Akor Adams y Nianzou. La lástima es que Nianzou se ha lesionado varias veces, pero nadie duda de sus condiciones. Nadie, ni en Europa ni aquí. Todo el mundo habla de Nianzou como un proyecto de jugador muy importante y que iba a valer mucho dinero. El tema de las lesiones nos ha cambiado un poquito el rumbo, pero el jugador es el primero que quiere estar bien. Esperamos que esta vez sea ya la definitiva, porque nos hace falta. Es otra pieza más que nos sumaría mucho si estuviese bien".