Maupay, que esperaba su fichaje por el Sevilla desde verano, llega con los deberes hechos: "Las habladurías no pueden entrar en el vestuario"

El delantero francés capta rápido el mensaje corporativo: cierra filas en torno al entrenador y el grupo, protegiéndose de las críticas pero haciendo una necesaria autocrítica desde esa imperiosa obligación de mejorar. El jugador cedido por el Marsella tira de experiencia para capear el temporal y muestra gratitud por una oportunidad que promete aprovechar

"Llego a este gran club preparado para ofrecer toda la calidad que tengo y dar lo mejor de mí. Estoy muy emocionado con esta decisión porque creo de verdad en la calidad del equipo, de los jugadores, del staff junto con Antonio (Córdon)... Entre todos han preparado una estructura fantástica para asegurarnos de que se dará un giro a la situación". Así de enérgica ha sido la tarjeta de presentación de Neal Maupay, que ha sido presentado oficialmente este miércoles como futbolista del Sevilla FC.

El delantero francés ha elogiado a Matías Almeyda y a sus nuevos compañeros, mostrando máxima confianza al tiempo que ha mostrado su agradecimiento al club por esta oportunidad que ya tuvo en su mano el pasado verano sin que se pudiese concretar. Maupay, que se estrenó con un golazo en el nefasto partido ante el Mallorca, es consciente de que hay mucho por mejorar, pero confía en que hay materia prima para lograrlo.

El Sevilla ya intentó fichar a Neal Maupay en el pasado mercado estival de fichajes

"Sí, ya hubo contactos en verano pero por algunas razones no terminó de concretarse y me quedé en Marsella. Después, Antonio y el club contactaron conmigo de nuevo y yo sabía que en enero quería venir aquí, quería ayudar y quería ser parte de esta historia. Yo sé que el Sevilla es un club histórico con muchos éxitos en el pasado, sé que es una gran responsabilidad, pero me gustan los desafíos".

"Antonio me contactó y me dijo, 'Mira, necesitamos un delantero y queremos alguien como tú en el equipo'. Y luego mi agente me dijo 'Te quieren en Sevilla'. Así que yo dije 'Por supuesto, haz que ocurra'. A veces es difícil, porque tienes que ir paso a paso con los contratos, pero sí, yo quería venir, lidiar con todo lo que hubiera que lidiar en Marsella y estar aquí. Y me siento muy afortunado. Creo que es una gran oportunidad y creo que cuento con la confianza de todos. Creo que puedo ayudar al equipo con mi experiencia".

Debut con el Sevilla FC como titular, formando una doble punta con Akor Adams y marcando un golazo

"Me sentí muy bien, pero es verdad que como equipo hemos cometido algunos errores y eso nos ha costado el partido. En cada entrenamiento vemos bien cómo nuestro entrenador está encima de nosotros. Yo estoy contento de volver a jugar, estoy contento de volver a recuperar la forma, de ver que hay confianza en mí y en mis compañeros. Lo que queremos es hacerlo bien y trabajar para asegurarnos de terminar la temporada de la forma correcta". "Cuando hablé con el club, con el entrenador y con mis compañeros vi que había muchísima calidad y muchas cualidades. Quería empezar lo antes posible y estoy aquí para jugar y para disfrutar con el equipo", ha analizado sobre su agridulce debut como jugador del Sevilla FC.

Maupay, encantado en sus primeras tomas de contacto con Almeyda: "Es muy apasionado"

"Es un entrenador muy apasionado, con una gran visión del fútbol, que sabe perfectamente lo que quiere sobre el campo y que nos ofrece también la libertad a veces para cambiar posiciones y dejarnos fluir durante el partido. Los entrenamientos son muy intensos, está muy comprometido con su trabajo y se asegura de que todos corramos, nos esforcemos y ayudemos a los compañeros".

"Cuando hablé con él antes de venir tuve una gran sensación de que se trataba de una gran persona. Llevamos una semana juntos y la verdad es que he visto cómo entrena, lo que nos ofrece como entrenador. Sé que a veces es fácil culpar a una gestión o a un entrenador, pero al final los responsables somos los jugadores, porque somos los que estamos sobre el terreno de juego. Tenemos buenos entrenadores, buenos médicos, un técnico fantástico... Tenemos que rendir en el campo", ha expresado en la misma línea que un Antonio Cordón que, además, ha descartado el fichaje de Sergio Ramos.

Un mensaje de admiración a la afición del Sevilla y al palmarés del club

"Venir es un desafío porque ahí podemos ver todos esos trofeos. Tenemos que ser mejores, jugar lo mejor posible, dar lo mejor. Cuando estaba en Marsella intentábamos ganar la liga, pero ahora esto es un nuevo desafío y es muy emocionante para mí. Tenemos muy buenos aficionados, tenemos un fantástico estadio y ahora es el momento de ofrecer lo mejor". "Lo más importante en esta situación es centrarnos en nosotros mismos, trabajar más. No podemos dejar que las habladurías entren en el vestuario, porque eso nos puede afectar. Tenemos que trabajar por la misma meta. Y aunque haya críticas ahí fuera, centrarnos en trabajar duro".

"Antes de venir, sí, hablé con Kondogbia. En las primeras reuniones con el club quería saber un poco más sobre su experiencia y me dijo que era un club increíble, una ciudad increíble con unos fans alucinantes y me dijo '100% tienes que ir'. Y yo ya estaba muy seguro de mi decisión... Yo sabía que me venía al Sevilla, pero todavía añadió aún más seguridad a esa decisión. Sé que hay muchos jugadores franceses que han pasado por el Sevilla. Y ahora estoy yo".