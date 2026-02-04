Cordón analiza el mercado, el fichaje de Maupay, el Caso Juanlu y la realidad en este Sevilla FC: "Estábamos preparados para todo"

El director deportivo nervionense hace balance de la ventana invernal y explica por qué no han realizado más fichajes o más salidas: "La prioridad era un delantero y luego, estábamos más preocupados por mantener el grupo que por el mercado"

El Sevilla FC ha cerrado el mercado invernal de fichajes con la cesión del delantero francés Neal Maupay, que debutó el lunes con gol en la derrota ante el Mallorca, más el regreso del central argentino Federico Gattoni; así como con la rescisión del portero Álvaro Ferllo, el traspaso del central Ramón Martínez al Real Valladolid y el préstamo de Alfon González al Villarreal CF. El saldo deja una ficha disponible que en ningún caso va a ser para Sergio Ramos ni para ningún otro futbolista que se encuentre sin equipo porque "no hay absolutamente nada de dinero" para pagar otro salario. Así lo ha explicado este miércoles el director deportivo, Antonio Cordón, quien ha aprovechado la presentación de Maupay para ofrecer una rueda de prensa en la que ha valorado el mercado de enero y algunos nombres propios como los de Juanlu Sánchez.

Cordón hace balance del mercado invernal de fichajes en el Sevilla FC: la lesión de Marcao, clave

"Me gusta unir el mercado de verano con el mercado de invierno y con una ruta ya trazada en los ocho meses que llevamos aquí. Sabíamos que teníamos que hacer alguna venta, que ya la hicimos en su momento, donde pudimos incorporar algunos jugadores con las plusvalías de esas ventas pero sin hacer ninguna inversión y llegamos al mercado de invierno indudablemente preparados para cualquier situación que se diese. Siempre en consenso, sobre todo con nuestro entrenador, la prioridad absoluta era traer un delantero y no desprendernos de nuestros principales activos. Al jugar una sola competición, nuestra idea era que algún jugador pudiese seguir creciendo en otro club, como fueron los casos de Ramón y Álvaro".

"Para conseguir el delantero indudablemente tuvimos que pelear mucho y luchar mucho durante todo el mes, porque como sabéis las normas de LaLiga están muy claras: solo puedes utilizar un 20% de las plusvalías que generas con una venta y un 50% del salario. Eso nos generaba una dificultad tremenda para poder traer al delantero. Finalmente se nos dio la opción o la mala suerte, de que Marcao se lesionó por más de cuatro meses y ahí nos abrió un poquito de límite; unido al interés del Villarreal por la cesión con opción a compra de Alfon".

Antonio Cordón hace una propuesta: facilitar traspasos entres clubes de LaLiga

"Yo hablo con todos los directores deportivos y, exceptuando los que están arriba, a todos les pasa igual. Están todos muy limitados. ¿Las normas hay que cambiarlas? Pues yo pienso que sí. O al menos favorecer el traspaso entre los jugadores españoles, entre clubes. Si te das cuenta, entre los propios clubes de LaLiga no se traspasan jugadores. No sé cuál puede ser la norma que pueda hacer que el fútbol español podamos invertir más dinero en jugadores".

"Yo creo que es un debate que tienen que analizar los dirigentes de todos los clubes, porque esas normas son estudiadas entre todos ellos. Al final, el aficionado se desilusiona, nosotros nos vemos también muy maniatados... Habrá que conformarnos con la ilusión de seguir teniendo canteranos e intentar ir haciendo encajes de bolillo para poder mover algo. Pero, si no, realmente la situación estamos viendo como nos están pasando otras ligas por encima. Incluso la Championship (segunda inglesa)".

Sin ofertas por Juanlu, todas las propuestas eran insuficientes para mejorar la plantilla

"¿Estábamos preparados para el resto de cuestiones? Sí, indudablemente. Estamos preparados para cualquier posición. En caso de que se hubiera venido una oferta muy grande por algún jugador nuestro, pues bueno, hubiéramos estado indudablemente preparados. Esto no ha ocurrido porque entendíamos que las ofertas no nos liberaban para poder traer ningún jugador mejor que el que teóricamente podría salir. Para nosotros no era tan importante el mercado, sino tener la plantilla comprometida. Sabíamos que la situación iba a ser muy complicada. LaLiga está muy equilibrada, en cinco o seis puntos estamos 10 equipos. Será una pelea muy fuerte hasta final de temporada".

"Son muchos los rumores, pero con Juanlu no hemos recibido ninguna oferta de ningún tipo. En absoluto, no hemos recibido ninguna oferta oficial. Yo, por lo menos, ni en las oficinas del club he visto ni me ha llegado ningún papel oficial por parte de ningún equipo con una oferta por Juanlu", ha manifestado sobre los constantes rumores con el Nápoles.

El fichaje de Maupay por el Sevilla: "Ya lo intentamos en verano"

"Agradecer a Neal, primeramente, que haya optado por venir con nosotros a ayudarnos en este proceso en que nos encontramos, al Olimpique de Marsella, a su agente Federico Pastorello y a todas las personas que han estado involucradas en esta cesión. Ya lo intentamos en verano pero no pudimos conseguirla y, a base de mucho trabajo, finalmente le tenemos aquí".

"Ya habéis visto todas las cualidades que tiene, es un jugador al que conocemos desde hace muchísimos años. Primero, desde su trayectoria de Francia, yo me lo crucé cuando estaba en el Monaco, hasta su rendimiento en Inglaterra. Creo que llega en un momento muy bonito de su carrera para ayudarnos. Espero que la afición del Sevilla termine con esa misma pasión que tiene su hija por él".

El regreso de Gattoni: "Se ha rebajado el sueldo para competir aquí y ha apostado por el Sevilla"

"Mira, cuando hablo de compromiso en los jugadores, también hablo de Federico. Es un excelente profesional y una excelente persona. Él tenía su prioridad, que era venir a entrenar al Sevilla FC una vez que acabó la cesión en River, donde por circunstancias no le dieron muchas oportunidades. Él dijo que lo que quería es que el entrenador le viese trabajar. Sí valoramos con su agente la posibilidad de buscar algún proyecto que a todos nos pueda interesar para su crecimiento, porque lo que necesita es jugar. Y a lo mejor aquí, cuando estén todos... hay bastantes jugadores en su demarcación".

"Pasado ya ese tiempo, con él aquí entrenando, consensuamos con Matías que se quedase. Él dijo 'Yo me quiero quedar y competir, quiero apostar por el Sevilla. Quiero jugármela'. Y hasta se ha rebajado el sueldo por seguir jugando en el Sevilla. Un sueldo importante. Entonces, ante esas muestras de compromiso y esas ganas, como un profesional que es, no le vas a cerrar la puerta".