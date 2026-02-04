Hasta cuatro ausencias en la sesión del Sevilla FC para preparar el duelo frente al Girona CF

Sin novedades en el equipo de Matías Almeyda, que ya se encuentran preparando un duelo que se ha convertido en vital, como es el que le enfrentará al Girona CF este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC encarrila ya un nuevo desafío en esa discutida pelea por la permanencia. La derrota sufrida el pasado lunes, donde encajó hasta cuatro goles frente a un equipo en descenso, afectó y mucho a la imagen del equipo. Tanto entrenador como jugadores salieron señalados, ya que apenas tuvieron la capacidad de poder cambiar, ni un ápice, el rumbo de un encuentro que se les complicó desde el minuto uno. Todo eso sumándose a un mercado de invierno que apenas dejó una llegada, y esa fue la de Neal Maupay. El delantero francés, con su gol, fue de las pocas noticias destacables del encuentro en Son Moix.

La afición ya muestra su hartazgo de forma considerable, no es para menos, ya que se ve en la misma pelea de todos los años, con los puestos de descenso siempre cerca. A la 13:00 de este miércoles, tendrá lugar la presentación del atacante franco-argentino, donde también comparecerá Antonio Cordón. La complicada situación económica ha marcado este periodo de invierno, donde la necesidad de que llegase una oferta que pudiese satisfacer a las arcas hispalenses se antojaba necesario. Sin embargo, esa tan querida no acabó llegando, y apenas se pudo afrontar la llegada de Maupay junto a las salidas de Álvaro Fernández y Ramón Martínez.

En la sesión de hoy, no se han visto novedades en la composición de jugadores. Andrés Castrín, Rubén Vargas, Marcao y Januzaj continúan siendo las ausencias de un equipo que ya se prepara para el importante duelo frente al Girona CF. Jugadores como Azpilicueta o Alexis Sánchez continúan entrenando con total normalidad, todo ello en un entreno marcado por la borrasca que está azotando Andalucía, con avisos rojos en muchas de las provincias. Hace una semana, un hecho similar sucedió en la capital hispalense, lo que obligó a los clubes a cerrar sus respectivas sesiones de entrenamiento para los medios de comunicación. Como anécdota, coincidió con el primer entreno de Neal Maupay en el Sevilla FC.

Con todo esto, los de Almeyda ya preparan un duelo totalmente vital para sus intereses. En Nervión no se pueden vivir más descalabros, y ya son varias las dudas que surgen incluso hasta en la figura del entrenador, que parecía indiscutible hasta hace apenas unos días. La jornada de LaLiga, encima, no favoreció para nada a los intereses sevillistas, que vio como hasta el Real Oviedo era capaz de conseguir los tres puntos. La reacción es obligada, y la afición espera tener la continuidad para salir del agujero.