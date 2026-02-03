La vuelta al trabajo desvela que lo de Fábio Cardoso tenía truco: Castrín, nueva baja para Almeyda

El central gallego, al que se esperaba de inicio en Palma por la baja de Gudelj, sufre una contusión en el cuádriceps derecho y queda pendiente de evolución

El Sevilla FC celebró este martes una triste sesión de recuperación tras la goleada sufrida en Palma de Mallorca para comenzar a preparar una nueva final en casa por la permanencia, la fijada el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 18:30 horas contra el Girona FC. Los que jugaron frente al cuadro balear, como de costumbre, se ejercitaron en el gimnasio, mientras que los ejercicios sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios quedaron reservados para los que, precisamente, buscan minutos.

Enseguida, la confirmación de la razón por la que Fábio Cardoso y no Andrés Castrín fue el sustituto del sancionado Nemanja Gudelj en el eje de la defensa blanquirroja, cuando casi todas las quinielas apostaban por el gallego como acompañante de José Ángel Carmona y Kike Salas en la línea de tres centrales. Sorprendió ver al luso, a quien Matías Almeyda tiene condenado a un absoluto ostracismo, aunque la clave está en que el otrora bastión del Sevilla Atlético viajó ya lesionado a tierras baleares.

Parte médico de Andrés Castrín y posible periodo de baja

De esta forma, el club nervionense informa de que Andrés Castrín sufre una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha, "después de sufrir un golpe durante la sesión dominical, la última previa al desplazamiento a Mallorca, cuya evolución en las últimas horas ha sido desfavorable. Tras las pruebas médicas realizadas en el día de hoy, se ha confirmado este diagnóstico. El futbolista queda pendiente de evolución". Como poco, es seria duda ante los gerundenses; será difícil que llegue, aunque ya estarán Gudelj y Azpilicueta.

Las posibles novedades ante el Girona, con Azpilicueta, Nianzou y Gudelj a la cabeza

El navarro ya estuvo en los últimos entrenamientos de la semana pasada, aunque el míster de Azul le instó a la calma, como a Tanguy Nianzou, retrasando sus reapariciones para evitar recaídas como las que ya acontecieron. Seguramente los dos podrán, junto al serbio, integrar la próxima convocatoria, de la que seguirán fuera Marcao Teixeira (lastimado de consideración y todavía con un encuentro de castigo pendiente por su expulsión en el Santiago Bernabéu), Rubén Vargas y Adnan Januzaj.

Examen táctico para Matías Almeyda

Será una nueva oportunidad para testar la fiabilidad del plan de Matías Almeyda, que lleva varias semanas confiando en el 1-5-3-2, al que dotó de un carácter más ofensivo retrasando a 'Peque' Fernández y apostando por una doble punta natural. De Palma ha sido bastante criticado el cambio de dibujo a las primeras de cambio, sin confiar en una reacción tras el 2-1.