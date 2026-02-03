Maupay hace un 'Jovetic' en su estreno en el Sevilla y levanta la voz: "Hay que ayudar más"

El delantero francés entra en la historia del Sevilla de forma inmediata junto al balcánico por su gol en el debut y levanta la voz para exigir más a sus compañeros

El mercado cerró sin que Antonio Cordón realizara un retoque de última hora a la plantilla, por lo que Neal Maupay quedó como el único fichaje en la ventana invernal y, en lo personal, lo cierto es que empezó con buen pie su etapa en Nervión.

No en vano, el delantero francés se erigió en la única noticia positiva en el desastre nervionense en Mallorca al anotar un auténtico golazo en la primera parte para establecer las tablas en el marcador. El flamante fichaje se desmarcó, recibió en el pico del área y armó un disparo escorado y potente que entró por la escuadra.

Un destello que, por momentos, ilusionó a los sevillistas y lo mandó directo a formar parte de la historia del club al ser el segundo fichaje invernal en la trayectoria sevillista en Primera división en anotar un tanto en su debut.

Maupay iguala lo conseguido por Jovetic en 2017

Antes que él lo había conseguido un delantero de altísimo nivel, pues Stefan Jovetic, recién llegado en enero de 2027 cedido por el Milan, firmó un debut liguero inolvidable al marcar el gol de la victoria en casa contra el Real Madrid por 2-1. Días antes ya había visto puerta al estrenarse en la Copa del Rey, también contra los madridistas, anotando el 3-3 definitivo.

Obviamente, el tanto de Maupay resultó mucho menos trascendente que el de Jovetic, pues no brindó ningún rédito, pero sí resulta un buen punto de partida en su cesión hasta final de curso ante la necesidad de pegada de los nervionenses en los últimos metros.

Además, pese a que lleva muy poco tiempo, ya ha asumido galones y tras la derrota no se mordió la lengua a la hora de referirse a la situación del equipo y a la necesidad de mejorar en determinadas facetas, entre ellas en la solidaridad con los compañeros.

Crítico con la imagen del equipo

"Tenemos que jugar mejor, dar más y ayudar más al compañero, porque ellos han hecho cuatro goles y eso no es posible en nuestra situación", confesó Maupay, que está convencido de que pueden ofrecer otra versión: "Estamos en una difícil situación, esta noche no ha sido buena, pero pienso que podemos hacerlo mejor".

En este sentido, quiso incidir en que personalmente no le vale nada marcar si no vale para sumar. "Buen gol, está bien para la confianza, pero quiero ganar; si hago gol y no ganamos, no me importa. Esta noche es difícil, hay que analizar este partido, porque el otro viene muy rápido y hay que hacerlo mucho mejor", apuntó Maupay como si llevara ya un largo periodo en Nervión.