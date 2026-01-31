España calienta para la 'final' ante Países Bajos arrasando a Israel

Las chicas de Jordi Valls saben que su presencia en semifinales del Europeo depende única y exclusivamente de batir a Países Bajos

No hay mejor manera de preparar un partido plenamente decisivo. España, actual campeona olímpica, ha destrozado a Israel con un contundente 23-7 en el último choque antes de la 'final' ante Países Bajos por un puesto en semifinales del Europeo femenino de waterpolo que se disputa en Funchal (Portugal).

En cuanto al encuentro contra el conjunto israelí, el equipo dirigido por Jordi Valls arrolló a un rival de categoría claramente inferior en un partido que sirvió, más allá de ensayar jugadas de pizarra, para demostrar una fantástica efectividad en superioridad al convertir cuatro de cuatro. Además, Queralt Antón y Bea Ortiz lideraron el ataque con cuatro goles cada una, afinando la puntería y poniendo a punto el brazo de cara al encuentro decisivo.

La victoria supone que España haya sumado sus dos primeros puntos en la segunda fase, lo cual le lleva a jugarse el pase a semifinales este domingo 1 de febrero (a partir de las 21:15 horas) ante Países Bajos. La dificultad estriba en que a las españolas solo les vale la victoria, teniendo que conseguirla por más de un gol de diferencia, ya que las neerlandesas se han deshecho de Hungría esta sábado por 5-4.

Si las chicas de Jordi Valls lo consiguen, mantendrán viva una racha de podios que se extiende a los últimos dos Juegos Olímpicos, tres Mundiales y cuatro Europeos. Exacto, España lleva muchos años en la élite absoluta del waterpolo.

Un partido contra Israel con poca historia

Quizás sabedoras de que son mejores y de que se jugarían su futuro en el torneo al adía siguiente, España salió algo desconcentrada, llegando a permitir que Israel se adelantase de penalti. Sin embargo, fue una alegría efímera para el rival de las españoles, que se levantaron con furia para cerrar el primer cuarto por 6-2.

Con la diferencia hecha, y pese a que Israel no quería dar su brazo a torcer, la distancia en el marcador fue creciendo sin parar hasta llegar al final con un aplastante 23-7, resultado que sin embargo carecerá de importancia si no se puede batir a las neerlandesas.

- Ficha técnica:

23 - España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (3), Bertrán (-), Bea Ortiz (4), Nona Pérez (3), Paula Crespí (3), Elena Ruiz (2), Prats (1), Guiral (-), Camus (-), Leitón (2), González (1), Anton (4) y Mariona Terré (p. s.).

7 - Israel: Kakuzin; Levi (1), Rahoum (-), Bogachenko (1), Yaacobi (3), Strugo (1), Levinshtein (-), Tirosh (-), Sasover (1), Markovsky (-), Gazit (-), Borenstein (-), Katzir (-) y Geva (p.s).

Parciales: 6-2, 6-2, 6-2 y 5-1.

Árbitros: Ruben Garcia (SUI) y Mihnea Alexandrescu (ROU). Eliminaron a Queralt Bertran por parte de España.

Incidencias: Primer partido del grupo F de la segunda fase del Europeo femenino de waterpolo, que se disputa en el Complejo Olímpico de Piscinas de Funchal (Portugal).