España - Italia de fútbol sala | Horario, canal y dónde ver en TV a la selección española en el Europeo Masculino de futsal 2026

El conjunto dirigido por Jesús Velasco encara el partido de cuartos de final ante los italianos sabiendo ya que si pasa tendrá como próximo rival a Croacia

Tras un par de días de descanso tras cerrar una primera fase impoluta, España encara este domingo 1 de febrero (a partir de las 19:30 horas) su partido de cuartos de cuartos de final del Europeo de fútbol sala ante Italia, un gran rival que le separa de lo que sería ya la pelea por el podio.

Si los españoles superasen esta ronda se verían en la siguiente, semifinales, con Croacia, ya que los balcánicos han tumbado con autoridad a Armenia por 0-3. Si se diese la semifinal esta tendría lugar el miércoles 4 de febrero.

Habla Adolfo Fernández, referente de la Selección

Sabiendo que ya no hay margen de error, Adolfo Fernández, referente del equipo con 106 partidos y 54 goles, asegura que el equipo encara el duelo como si fuera una final.

"Son unos cuartos de final, pero nos afrontamos como una final. Nos va a exigir al cien por cien; tenemos que dar la mejor versión de cada uno y debemos estar muy concentrados los 40 minutos, tanto en ataque como en defensa. Es un equipo con mucha calidad, muchos jugadores con experiencia, y va a requerir muchísima concentración", expresa.

La fiabilidad de España en los Europeos

La selección española de fútbol sala masculina consiguió ante Bélgica su victoria número 46 en 62 partidos en la historia del Campeonato de Europa, una competición que cumple su decimotercera edición en Lituania, Letonia y el país apino, lo que equivale un 74,12 por ciento de efectividad.

Para ser exactos, España acredita en la historia de este torneo siete títulos, conseguidos en 1996 (Córdoba), 2001 (Moscú), 2005 (Ostrava), 2007 (Gondomar), 2010 (Hungría), 2012 (Croacia) y 2016 (Belgrado), además de ser dos veces finalista, en 1999 (Granada) y 2018 en Liubliana, y otras tantas tercera, en 2014 (Bélgica) y 2022 (Países Bajos).

A qué hora es el España - Italia de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala se enfrentarán a Italia este domingo 1 de febrero en partido correspondiente a los cuartos de final del Campeonato de Europa de Fútbol Sala 2026. El duelo entre españoles e italianos está previsto para las 19:30 horas –hora peninsular española– en el Stocize Arena de Ljubljana (Eslovenia). También este dominga se disputa otro partidos de cuartos, el que juegan las selecciones de Portugal y Bélgica.

Dónde ver por TV este España - Italia de cuartos de final del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de fútbol sala y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de España en el Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play. Aparte, también retransmite otros encuentros importantes de este Campeonato de Europa.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los pupilos de Jesús Velasco.