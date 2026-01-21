Calendario Europeo Fútbol Sala Masculino 2026 | Fechas, grupos, partidos y dónde ver en TV y online

Con Portugal defendiendo título y España como gran alternativa este miércoles arranca el Campeonato de Europa 2026 de Fútbol Sala masculino

La decimotercera edición del Campeonato de Europa de Fútbol Sala, que se celebra entre el 21 de enero al 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia, echa a andar este miércoles con Portugal como enemigo a batir y España como principal rival.

La selección lusa ha ganado las dos últimas ediciones de un torneo continental que históricamente ha estado dominado por España, que ha vencido en siete de las dos ediciones celebradas hasta la fecha. Y en las que no ganó fue segunda -en dos ocasiones- y tercera en las restantes.

Con esos precedentes, el combinado en el que debuta Jesús Velasco como seleccionador en un gran campeonato tiene la presión de tener que recuperar el terreno perdido. Con la baja de última hora de Zurdo, la selección española comienza a competir el viernes 23 frente a una de las anfitrionas: Eslovenia. Croacia, Francia y Georgia son las otras selecciones a las que hay que seguir y que podrían entrar en la pelea por las medallas.

Formato de competición del Europeo de fútbol sala 2026

Dieciséis selecciones, distribuidas en cuatro grupos, componen un Europeo 2026 de fútbol sala que tiene poco misterio en cuanto a su formato.

De esos cuatro grupos, en los que juegan una primera fase todos contra todos, los dos primeros pasan a los cuartos de final. A partir de ahí se van eliminando hasta llegar a la final.

La fase de grupos se juega entre el 21 y el 29 de enero. Tras un día de descanso, arrancan los cuartos de final el día 31 de este mismo mes. A partir de ahí, el Arena Stozice, en Liubliana, acoge las semifinales y una final que tendrá lugar el 7 de febrero.

Grupos y selecciones del Campeonato de Europa

Así se reparten las 16 selecciones en los cuatro grupos de este Campeonato de Europa 2026 de fútbol sala:

Grupo A

Letonia

Croacia

Georgia

Francia

Grupo B

Lituania

Armenia

República Checa

Ucrania

Grupo C

Eslovenia

Bielorrusia

España

Bélgica

Grupo D

Italia

Hungría

Portugal

Polonia

Calendario de la Fase de Grupos del Europeo 2026 de Fútbol Sala

El arranque del Europeo 2026 será escalonado, con el Grupo A el 21 de enero, el B un día después y los dos restantes, entre los que se encuentra el de España, los dos días siguientes. A partir de ahí, ya no hay un orden fijado, sólo que las dos últimas jornadas de la fase de grupos acogerán cuatro partidos cada una. Este es el calendario de este Europeo 2026:

JORNADA 1

Miércoles 21 de enero

Grupo A: Croacia - Francia (16:00 horas, Riga)

Grupo A: Letonia - Georgia (19:00 horas, Riga)

Jueves 22 de enero

Grupo B: Armenia - Ucrania (16:00 horas, Kaunas)

Grupo B: Lituania - Chequia (19:00 horas, Kaunas)

Viernes 23 de enero

Grupo C: Bielorrusia - Bélgica (17:30 horas, Liubliana)

Grupo C: Eslovenia - España (20:30 horas, Liubliana)

Sábado 24 de enero

Grupo D: Italia - Portugal (14:30 horas, Liubliana)

Grupo D: Hungría - Polonia (17:30 horas, Liubliana)

JORNADA 2

Domingo 25 de enero

Grupo A: Croacia - Georgia (13:00 horas, Riga)

Grupo A: Francia - Letonia (16:00 horas, Riga)

Grupo B: Armenia - Chequia (13:00 horas, Kaunas)

Grupo B: Ucrania - Lituania (16:00 horas, Kaunas)

Lunes 26 de enero

Grupo C: Bielorrusia - España (17:30 horas, Liubliana)

Grupo C: Bélgica - Eslovenia (20:30 horas, Liubliana)

Martes 27 de enero

Grupo D: Hungría - Portugal (17:30 horas, Liubliana)

Grupo D: Polonia - Italia (20:30 horas, Liubliana)

JORNADA 3

Miércoles 28 de enero

Grupo A: Letonia - Croacia (16:30 horas, Riga)

Grupo A: Georgia - Francia (16:30 horas, Kaunas)

Grupo B: Chequia - Ucrania (19:30 horas, Riga)

Grupo B: Lituania - Armenia (19:30 horas, Kaunas)

Jueves 29 de enero

Grupo C: Eslovenia - Bielorrusia (17:30 horas, Liubliana)

Grupo C: España - Bélgica (17:30 horas, Liubliana - Tivoli Arena)

Grupo D: Portugal vs Polonia (20:30 horas, Liubliana)

Grupo D: Italia - Hungría (20:30 horas, Liubliana - Tivoli Arena)

Dónde ver en directo por TV el Europeo 2026 de Fútbol Sala

RTVE, a través de Teledeporte y por su plataforma RTVE Play, retransmitirá los partidos de España en este Campeonato de Europa 2026 así como algunos de los partidos más interesantes.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida información de todo lo que ocurra este Europeo de futsal 2026, con especial atención a lo que haga el equipo español.