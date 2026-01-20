España en el Europeo de Fútbol Sala 2026 | Grupo, convocados, horarios y donde ver en TV los partidos de la selección

La selección española masculina de fútbol sala parte entre las favoritas Campeonato Europeo de Fútbol Sala 2026 que arranca este miércoles

El Europeo 2026 de Fútbol Sala echa a andar este miércoles con tres países como anfitriones, Letonia, Lituania y Eslovenia, y con la selección española concienciada de que debe olvidar su fracaso en el Mundial para volver a proclamarse campeona continental, que que no logra desde 2016.

En este tiempo, Portugal les ha superado y no sólo se ha hecho con los dos últimos Europeos, sino que también fue campeona mundial en 2021. Los vecinos lusos son los rivales a batir para el equipo que dirige Jesús Velasco, que cuenta con siete títulos continentales (2016, 2012, 2010, 2007, 2005, 2001 y 1996) desde que ganara la primera edición, celebrada en Córdoba en 1996. También ha sido subcampeona en las ediciones de 2018 y 1999 y tercera en 2022, 2014 y 2003.

España llega tras ganar todos los partidos de la fase de clasificación y con una sola derrota desde que Velasco se hizo cargo del combinado nacional. En la fase de grupos se cruza con Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica.

Lista definitiva de convocados de España para el Europeo 2026

El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, ha anunciado este mismo martes un cambio de última hora en la convocatoria para el Campeonato de Europa 2026. El preparador toledano ha vuelto a llamar a David Novoa, descartado la pasada semana, para suplir la baja del jiennense Dani Zurdo, baja definitiva a causa de una lesión muscular.

Esta es la lista de 14 jugadores que España se lleva al Europeo de fútbol sala 2026, más el añadido de Antonio Navarro por si se lesionara un portero:

Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Dídac Plana Oltra (Barça) -más Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares)-.

Cierres: Antonio Pérez Ortega (Barça) y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter).

Alas-cierre: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida) Ricardo Mayor Gonzálvez y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia Costa Cálida).

Alas: Francisco José Cortés Hernández (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales Barbado (Movistar Inter) y David Novoa del Hoyo (O Parrulo) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).

Ala-pívot: Adolfo Fernández Díaz (Barça).

Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen) y Pablo Ramírez González (Jimbee Cartagena Costa Cálida).

Grupo de España, calendario y horarios en el Europeo 2026 de fútbol sala

España arranca con un duro compromiso este campeonato de Europa de fútbol sala, ya que deberá enfrentarse al anfitrión, Eslovenia, que contará con su público a favor. Su debut será el viernes 23 a las 20:30 horas.

Su segundo partido de la fase de grupos lo disputa el lunes 26 a las 17:30 horas ante la selección de Bielorrusia, mientras que el tercero que cierra esta primera fase tendrá lugar el jueves 29, también a las 17:30 horas, ante Bélgica.

Dónde ver por TV a España en el Campeonato Europeo de Fútbol Sala 2026

RTVE tiene los derechos de este Campeonato Europeo de Fútbol Sala 2026 y será la que retransmita los encuentro de la selección española a través de su canal temático deportivo, Teledeporte, así como por su plataforma RTVE Play. Aparte de los partidos de España también echará algún otro de gran interés.

Por otro lado, en ESTADIO Deportivo les daremos un amplio seguimiento a este Europeo de fútsal 2026, con especial atención a lo que haga el combinado español.