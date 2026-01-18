España sorprende y se lleva un recambio al Europeo 2026 de fútbol sala en la lista definitiva

El seleccionador español, Jesús Velasco, deja la lista de convocados en los 14 previstos, pero se lleva un tercer portero por si ocurriera algún percance en el Campeonato de Europa que arranca esta próxima semana en Eslovenia

La selección absoluta de fútbol sala apura su preparación para el Campeonato de Europa 2026 de Eslovenia y partirá este martes hacia Ljubljana, apenas tres días antes de su debut ante la anfitriona el próximo viernes día 23 de enero.

El seleccionador español, Jesús Velasco, dejó a principios de mes en 16 la lista previa de 30 jugadores que había dado a la UEFA y, tras los entrenamientos de la última semana, ha dejado esa lista en 14 jugadores después de haber descartado a David Novoa, jugador de O Parrulo Ferrol.

No obstante, aunque la lista que ha dado es de 14 jugadores, se llevará a 15 a tierras eslovenas, ya que también incorpora a Antonio Navarro como tercer portero, ya que la normativa permite realizar un cambio durante la competición únicamente en el caso de lesión de un portero. Por ello, para guardarse las espaldas, viajará con el guardameta del Quesos El Hidalgo Manzanares.

Rafael Louzán muestra su apoyo a la selección española

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha visitado a los internacionales españoles antes de partir hacia Eslovenia y les ha deseado mucha suerte en el campeonato de Europa venidero. "Esta selección debe estar donde todos os merecéis", afirmaba el máximo dirigente federativo, que espera estar presente en la final del próximo 7 de febrero con España como protagonista. "Gracias por la implicación y el trabajo bien hecho. Tenemos mucha confianza y fe en vosotros", concluía el presidente de la Federación Española.

España afronta la cita continental con un bloque consolidado pese a que significa el estreno de Jesús Velasco como seleccionador en una gran competición. El técnico madrileño sólo ha perdido un partido desde que cogiera el equipo tras el desastre del último Mundial y espera resarcirse en esta cita continental.

La selección española abre su participación el 23 de enero ante Eslovenia, a las 20:30 horas, en una fase de grupos en la que también se enfrenta a Bielorrusia el lunes 26 (17:30 horas) y frente a Bélgica el jueves 29 (17:30 horas).

Dorsales de la selección española en el Europeo 2026 de fútbol sala

1. Chemi (Jimbee Cartagena Costa Cálida)

2. Cecilio Morales (Movistar Inter)

3. Ricardo Mayor (ElPozo Murcia Costa Cálida)

4. Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida)

6. Antonio Pérez (Barça)

7. Raya (Movistar Inter)

8. Adolfo Fernández (Barça)

9. Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena Costa Cálida)

10. Mario Rivillos (Illes Balears Palma Futsal)

11. Cortés (Jimbee Cartagena Costa Cálida)

13. Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida)

14. Gordillo (MFK Tyumen)

15. Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior)

21. Dídac Plana (Barça)