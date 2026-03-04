Joaquín Rocamora debuta con las Guerreras poniendo pie y medio en el Europeo

La selección española femenina de balonmano se queda a una sola victoria de confirmar su plaza en la cita continental de naciones

No ha podido tener mejor debut al frente del banquillo de las Guerreras Joaquín Rocamora. La selección española femenina de balonmano, bajo los designios de su nuevo técnico, firmó una victoria (24-29) sobre Austria que la sitúa muy cerca del Europeo que se disputará el próximo mes de diciembre.

De cara a sellar el pase al señalado torneo, España tendrá la posibilidad de certificarlo matemáticamente el próximo sábado (19:30 horas) en localidad gaditana de Algeciras, donde las Guerreras volverán a enfrentarse con el combinado austríaco.

Será ya en Andalucía donde la escuadra española intentará refrendar las buenas sensaciones de la segunda mitad del mencionado partido, ya que en los primeros 30 minutos hubo mucho de sufrimiento y poco de disfrute.

Clave en ese buen comienzo local fue la actuación de la guardameta local Lena Ivancok, que a menos de cuatro minutos para el descanso contabilizaba un 50 por ciento de paradas. Esa fiabilidad bajo palos permitió a Austria situarse con una renta de cuatro goles (12-8) que complicaban las cosas a unas Guerreras que en caso alguno bajaron los brazos y que alcanzaron el descanso recortando distancias (12-10).

Ya en la segunda mitad las de Rocamora dispararon su acierto contra la meta rival, sobre todo por parte de una inspirada Danila So Delgado, autora de siete dianas, cinco de ellas en el segundo acto. Y no fue la única que mejoró, ya que la pivote Lyndie Tchaptchet se destacó como una formula infalible para llegar al gol.

El golpe definitivo de las Guerreras

Precisamente fue un tanto de la pivote del Super Amara Bera Bera el que permitió a España dejar encarrilada definitivamente (22-26) la victoria a menos de ocho minutos para la conclusión. Tiempo en el que ni las expulsiones de la lateral austríaca Ines Ivancok-Soltic, que vio la roja directa por golpear el rostro de Paula Arcos, ni de la española Danila So Delgado, que abandonó la pista por tres exclusiones, descentraron al equipo español para terminar cantando victoria por 24-29.

- Ficha técnica:

24 - Austria: Ivancok y Sander; Katarina Pandza (-), Barnjak (-), Baljak (-), Maticevic (1), Schlegel (4), Ivancok-Soltic (7, 5p), Leitner (1), Sabatnig (-), Ana Pandza (1), Reichert (4), Scheiderbauer (-), Marksteiner (2), Stankovic (-) y Egger (4)

29 - España: Maddi Aalla y Prades; Eli Cesáreo (-), Jennifer Gutiérrez (-), Somaza (-), Arcos (3), Lysa Tchaptchet (1), So Delgado (7), Alicia Fernández (5, 4p), Bernabé (-), Prieto O'Mullony (4), Erauskin (2), Elba Álvarez (-), Lyndie Tchaptchet (5), Agulló (-) y Oppedal (2)

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 3-2, 7-4, 9-6, 11-7 y 12-10 (Descanso); 14-13, 16-18, 19-21, 21-24, 22-28 y 24-29 (Final)

Árbitros: Metalari y Nikolovski (MKD). Expulsaron con tarjeta roja directa a la jugadora austríaca Ines Ivancok-Soltic (m.54) y por tres exclusiones a la española Danila So Delgado (m.54). Además excluyeron dos minutos a Ivancok-Soltic, Katarina Pandza y Ana Pandza por Austria; y a Agulló, Eli Cesáreo y Bernabé por España.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo 6 de la fase de clasificación para el Europeo de Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía 2026 disputado en el Sport Arena de Viena ante 2.100 espectadores.