El Movistar Team, frenado en seco

El inicio de las Clásicas ha vuelto a ser un lastre para el conjunto español, que tiene a Jon Barrentxea y a Diego Pescador como mejores hombres, y que ha bajado una posición en el ránking

Movistar Team afrontaba la temporada 2026 con mucha ilusión tras la llegada de fichajes como Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià, Juanpe López o Raúl García Pierna. Y pese a que algunos de estos fichajes aún están en proceso de adaptación y tanto Uijtdebroeks como Enric Mas han tenido que parar por sendos accidentes, los resultados iniciales han sido positivos.

Iván Romeo logró la primera general en tres años al ganar la Vuelta a Andalucía 2026 y, aparte del triunfo del pucelano en tierras granadinas, el equipo español también suma otra victoria parcial con la que logró García Pierna en Valencia.

Eso les permitía asentarse en el top-5 del ránking mundial tras el primer mes de competición y afrontar, como el año anterior, desde una buena posición el inicio de las Clásicas de Primavera, su talón de Aquiles de los últimos años, en los que no ha logrado obtener buenos resultados.

La pasada temporada apostó por Iván García Cortina. Y, en el arranque de ésta, al asturiano ha añadido a otros 'llegadores' como Jon Barrenetxea, Diego Pescador, Orluis Aular o Jefferson Cepeda.

En el Opening Weekend, donde se han celebrado las primeras clásicas, ha logrado varios Top-15, pero ha podido comprobar que se le siguen atragantando ese tipo de pruebas y ya ha bajado hasta la octava posición del Ranking UCI.

Omloop Nieuwsblad

Van der Poel arrancó la temporada de clásicas a lo grande con un triunfo en la prestigiosa Omloop Nieuwsblad, donde el Movistar Team tuvo como mejor hombre a Jon Barrenetxea, vigesimoquinto a 1:55 del neerlandés. Iván García Cortina también entró en los puntos aunque en una posición retrasada.

Faun-Ardèche Classic, la mejor prueba del Movistar Team

La mejor prueba hasta ahora del Movistar Team, que salió con dos representantes en el Top-15 de la Faun-Ardèche Classic y 70 puntos UCI. El ecuatoriano Jefferson Cepeda acabó octavo en Guilherand-Granges y Diego Pescador fue decimocuarto. Eso dejaba al equipo Movistar como séptimo mejor conjunto de la clásica gala.

Faun Drome Classic

Diego Pescador fue de nuevo el mejor del Movistar un día después en tierras francesas. No obstante, el colombiano sólo pudo ser 22º en un mal día para su equipo, que clasificó en los puntos a Juanpe López (34º), Javi Romo (36º) y Jefferson Cepeda (39º).

Kuurne-Bruselas-Kuurne, Barrenetxea, el más destacado

Jon Barrenetxea demostró ser hasta ahora el mejor hombre del Movistar en este arranque de las clásicas. Roger Adrià fue el gran protagonista de la etapa y estuvo en la escapada principal, pero finalmente fue cazado y acabó muy lejos. Tres corredores entraron en el grupo principal, con Jon Barrenetxea en 12ª posición, Iván García Cortina (15º) y Carlos Canal (21º).

Ename Samyn Classic y Trofeo Laigueglia

El belga Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe) vencía este martes en la 58a edición de la Clásica Ename Samyn, en la que no pudo brillar el debutante en la temporada Wout Van Aert por problemas mecánicos. El Movistar Team no presentó equipo en esta clásica, como tampoco lo hace este miércoles en el Trofeo Laigueglia.

Sí lo hará este sábado en la Strade Bianche, donde de momento tiene confirmada la presencia de Roger Adrià en la esperada carrera en la que vuelve Tadej Pogacar a la competición cinco meses después.