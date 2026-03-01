La Kuurne-Bruselas-Kuurne confirma al futuro gran velocista del pelotón mundial

Con 20 años, el británico Matthew Brennan sumó su decimocuarta victoria en una de las clásicas más destacadas del arranque de temporada; Barrenetxea y García Cortina, en el Top-15

El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), una de los jóvenes velocistas llamados a dominar los esprints en estos próximos años, no falló en la llegada masiva y se apuntó la 78 edición de la Kuurne-Bruselas-Kuurne en un Opening Weekend de clásicas que no ha defraudado a nadie.

A sus 20 años, Brennan no dio opción a sus rivales en la recta de meta de Kuurne, donde bien lanzado por sus compañeros y supo rematar la faena con autoridad ante los italianos del Tudor Luca Mozzato y Mateo Trentin, segundo y tercero en la llegada.

La prueba estuvo movida, con muchas escapadas peligrosas, que supieron controlar los equipos de los esprinters y, tras 194 kilómetros de recorrido, todo se decidió en meta, donde el trabajo del visma se hizo notar.

Roger Adriá (Movistar Team) fue de los más activos y estuvo presente en la escapada más peligrosa, en la que se juntó con Johan Jacobs (Groupama), Louvel (NSN), De Bondt (Jayco-AlUla), Biesterbos (Picnic-PostNL), Ingebrigtsen (Uno-X) y Kessler (Modern Adventure). El pequeño grupo llegó a poner en apuros al pelotón al escapar a tres minutos y medio, pero los equipos con velocistas lograron ponerse de acuerdo a tiempo para neutralizar la escapada.

El mejor español en la meta fue el vasco del Movistar Jon Barrenetxea, duodécimo. Su compañero Iván García Cortina completó el Top-15 por lo que entre ambos lograron un buen número de puntos para el equipo telefónico.

La mala noticia llegó, como suele suceder en estos casos, en forma de caída y tuvo un ilustre damnificado. Tim Wellens, el ganador de la Jaén PAraíso Interior 2026, se cayó a 82 kilómetros de meta y se retiró dolorido de cadera y clavícula. Poco después se confirmaba que se había roto la clavícula. Será baja para las próximas carreras. Un duro palo para el UAE Team Emirates, que cuenta con él para sumar puntos y para ayudar a Pogacar.

Romain Grégoire emula a Seixas y gana la Faun Drome

De forma paralela a la Kuurne-Bruselas-Kuurne, en tierras francesas ha tenido lugar la Faun Drome 2026, con salida y llegada en Étoile-sur-Rhône y con un recorrido de 189 km. Una prueba del mismo nivel que la belga y que se ha saldado con la victoria del ciclista galo Romain Grégoire (Groupama).

El joven corredor de Besancon evitó el doblete del Visma, ya que arrebató la victoria a su compañero de escapada, el estadounidense Matteo Jorgenson, al que superó en los últimos metros.

Ante la cercanía de un pelotón que les seguía ya de cerca, Grégoire atacó a 200 metros de la línea de meta y Jorgenson no logró neutralizar la ventaja. Justo después, a apenas dos segundos, llegó un pelotón encabezado por el francés Lenny Martínez, que fue el tercero en meta.

El mejor español fue el ex del Movistar y actual ciclista del Cofidis Alex Aranburu; mientras que el mejor ciclista del equipo telefónico fue el colombiano Diego Pescador, vigésimo segundo, con otros tres representantes del conjunto español en los puntos (Juanpe López, Javi Romo y Jefferson Cepeda).